Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Flightradar24 ve benzeri uçuş takip sitelerinde uçağın radardan kaybolmadan önceki önceki son bir dakika içinde 10 bin fit (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybettiği görülüyor.

Uçağın modeli Boeing 737 olsa da bu, şirketin sorunlu 737 Max modelinden farklı. Flightradar24'a göre söz konusu uçak ilk uçuşunu 1994'te gerçekleştirmişti.

İlk ticari uçuşunu 2017'de yapan 737 Max modeli ise iki ölümcül kazanın ardından Mart 2019'da dünya genelinde uçuşlardan men edilmiş, Kasım 2020'den itibaren bazı ülkeler uçuşuna tekrar izin vermeye başlamıştı.