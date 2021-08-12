Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakan Saner ve hükümetini elektrik konusunda sert sözlerle eleştirdi.

Erhürman sosyal medya paylaşımında "Hükumet olmaktan çıktınız halkın her türlü endişesinin temel kaynağı haline geldiniz! Endişe edecek bir şey var: Hükumetiniz" dedi.

İşte o paylaşım:

Elektrikte gerekli olan akaryakıtın temini konusunda endişe edecek bir şey yok demiş Sn. Saner. Elektrik konusunda her gün yeni bir "dahiyane fikir" ile ülkeyi bu günlere getirdiniz, kesintilerle baş başa bıraktınız.

"Hükumet olmaktan" çıktınız halkın her türlü endişesinin temel kaynağı haline geldiniz! Endişe edecek bir şey var: "Hükumet"iniz!!!