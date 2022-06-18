En iyiler ödüllerini aldı

En Moda ödül töreni 15 Haziran Çarşamba akşamı La Nouba’da gerçekleşti.

Sun valley ana sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonun sunuculuğunu Özer Akkeleş ve Hadiza Zakari gerçekleştirdi. Gecede Kont Valentin, Ms Tery ve Alpa Tempa 2022 koleksiyonlarını sergiledi.

Gecede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’de yer aldı. Birbirinden seçkin iş adamlarının seçildiği ve ödüllendirildiği Kıbrıs’ın büyük organizasyonu olan En Moda Ödül Töreni 20 dünyaca ünlü sanatçıyı Kıbrıs’ta buluşturdu.

BRT‘den yayınlanan geceye yaklaşık 1500 kişi katıldı.

En Moda Magazin En İyi Stil İkon yarışmasında gecede dereceye girenler ise Erkeklerde Tuğberek Demirkent Melisa Koca elde etti.

Gecede Fitnessbylal, Ms Tery, Kont Valentin, Coinalsat, Beyoğlugazoz, Alpa Tempa, Artelab, Mac ve Avon gecenin platinium sponsorlarıydı.