Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 11. Liselerarası Müzik Yarışması’nda “En İyi Orkestra” ödülünü Levent College kazandı.

Freezone Müzik yarışmasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz hazır bulundu.

Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “En İyi Orkestra” seçilen Levent College, stüdyo kaydı ve klip ödülünü kazandı.

Sunuculuğunu Eda Kandulu ve Yaşar Köroğlu’nun birlikte yaptığı Telsim Freezone 11. Liselerarası Müzik Yarışması’nda, piyanist, akademisyen Dr. Aslı Giray Akyunak, müzisyen Hüseyin Altan, müzisyen, akademisyen Yard. Doç. Dr. İnal Bilsel, emekli müzik öğretmeni Kürşat Öztürk, orkestra şefi Murat Menket, eğitmen ve ses koçu Soyhan Bilgeer jüri koltuğunda yer aldı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alan yarışmaya, 27 liseden toplam 34 grup katıldı. BRT2’den canlı yayımlanan yarışmada jüri değerlendirmesi sırasında sorumlu müzik öğretmenleri sahne aldı.

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda bu yıl yine 5G teknolojisi kullanıldı. Jüri, yarışmacıların online değerlendirmesini 5G teknolojisi üzerinden yaptı.

Çavuşoğlu: “Sanatla büyüyen gençler bizlere umut oluyor”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nın finalinde yaptığı konuşmada, sanatla büyüyen gençlerin geleceğe umut olduğunu söyledi.

“Müzikle dolu bir hayatınız, alkışlarla dolu bir yolculuğunuz olsun.” diyerek gençlere seslenen Bakan Çavuşoğlu, sadece bilgiyle değil, kültürle ve sanatla yetişen gençlerin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Yarışmayı düzenleyen Telsim yetkililerine teşekkür eden Çavuşoğlu, “Kültür, sanat ve müzikle büyüyen gençler mutlaka bizim geleceğimizi aydınlatacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok daha iyi yerlere taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, onları yetiştiren öğretmenlere ve ailelerine de teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı, bu tür organizasyonların gençlerin yeteneklerini keşfetmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tüz: “Bu büyük organizasyon, artık sadece bir yarışma değil; bir hayalin, bir emeğin, bir tutkunun adı oldu”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürdükleri ve zamanla bir gelenek haline gelen Telsim Freezone 11. Liselerarası Müzik Yarışması’nda her yıl rekorlar kırıldığını ve her yıl daha fazla gence ulaşıldığını aktardı.

Tüz, “Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanındaki liseleri kapsayan bu büyük organizasyon, artık sadece bir yarışma değil; bir hayalin, bir emeğin, bir tutkunun adı oldu. Sahneye ilk adımını atan bir öğrencinin heyecanı, mikrofonu eline aldığında yüzündeki o tarifsiz ifade… İşte bize her defasında 'İyi ki bu projeyi hayata geçirmişiz' dedirten en değerli anlardan biri bu.” dedi.

Tüz, “Bu özel yolculukta bizimle olan, katkı sağlayan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gençler, siz yeter ki hayal edin… Biz hep yanınızdayız. İçinizdeki yeteneği keşfetmeye devam edin! Hep birlikte, müziğin birleştirici gücüyle daha nice yıllara.” diye konuştu.

Sonuçlarını Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın açıkladığı Telsim Freezone 11. Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz,Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen’in elinden aldı.

Dereceye girenler şu şekilde sıralandı:

Ankete Katılanlar Arasından Yapılan Çekiliş Ödülü: Demre Murat

En Super Cool Okul Ödülü: Türk Maarif Koleji

En Super Seyirci Ödülü: Filiz Margillili

Jale Derviş Özel Ödülü: Duru Dülger - Necat Britisih College Lefkoşa

En İyi Kız Solist:

1. Dila Alpal - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

2. Melin Emel - Türk Maarif Koleji Band 1

3. Leyla Turcan Mehmet - Necat British College Lefkoşa

En iyi erkek solist:

1.Arda Akbil - Yakın Doğu Koleji Grup Entonasyon

2.Kuzey Şenbülbül - Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Phantom

3. Serkan Ziyanoğlu - Polatpaşa Lisesi

En iyi bass gitar performansı: Yalçın Çelik - Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Grup Phantom

En iyi gitar performansı:

Sarp Türel - Türk Maarif Koleji Grup Band 1

Mehmet Dinçer - English School of Kyrenia

Burak Bektaş - Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Grup Cloverdose

En iyi yaylı enstrüman kategorisi performansı:

Aylin Akyüz - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Arda Safaoğlu - Levent College

En iyi nefesli enstrüman kategorisi performansı:

Çetin Karaca - Levent College

En iyi vurmalı enstrüman kategorisi performansı:

Doğaç Demirel - Atatürk Meslek Lisesi Grup 1

En iyi tuşlu enstrüman kategorisi performansı:

Hasan Öztürk Kaskan - Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Phantom

En iyi sahne performansı: Namık Kemal Lisesi

En iyi orchestra:

1.Orkestra: Levent College

2. Orkestra: Türk Maarif Koleji Band 1 ve Bülent Evevit Anadolu Lisesi

3. Orkestra: Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Phantom ve Necat British College Lefkoşa.