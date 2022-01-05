Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili adayı Hakan Dinçyürek, “En iyi mesaj halkın sandıkta verdiği mesajdır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili adayı Dr. Hakan Dinçyürek katıldığı TV programında gündemi değerlendirerek soruları cevapladı.

Dinçyürek’in basın bürosundan verilen bilgiye göre, Dinçyürek “Halkımıza çağrıda bulunuyorum. 23 Ocak önümüzdeki 5 yılın nasıl şekilleneceğinin belirleneceği gündür. Eğer istikrar istiyorsak, eğer güçlü reformlar istiyorsak UBP’nin tek başına iktidara gelmesi kaçınılmaz bir şekilde önümüzde elzem bir nokta olarak durmaktadır” dedi.