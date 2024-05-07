En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 14 kilogramla Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede, Zafer Burnu 14 kg/m², Esentepe 10 kg/m² yağış aldı.

Diğer yörelere ise 0.1 ile 10 kg/m² arası yağış düştü.