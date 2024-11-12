En fazla yağış Tatlısu’da kaydedildi

Kıbrıs’ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 17 kg ile Tatlısu’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik süredeki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Tatlısu 17 kg/m², Sandallar 11 kg/m², İskele 7 kg/m², Geçitkale 4 kg/m², Kantara, Karaoğlanoğlu 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.2 ile 2 kg/m² arası yağış oldu.