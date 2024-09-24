En fazla yağış Sandallar'a düştü

Meteoroloji Dairesi, önceki gün sabaha kadar olan 24 saatte Kıbrıs’ın kuzeyinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre, Pazar günü ve dün 08.00 saatleri arasında metrekareye Sandallar’da 29, Akıncılar’da 25, Beyarmudu'nda 23, Dörtyol’da 17, Vadili’de 14, Akdoğan’da 13, Geçitkale, Devlet Üretme Çiftliği’nde 7, İskele, Ercan ve Çayönü’de 6, Mehmetçik’te 5, Değirmenlik ve Kırıkkale’de 4 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 4 kilogramdan az yağış kaydedildi.