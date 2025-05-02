En fazla yağış Gaziveren ve Doğancı’ya düştü
Meteoroloji Dairesi dün en fazla yağmurun Gaziveren ve Doğancı’ya düştüğünü açıkladı.Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekareye Gaziveren’de 16 kg, Doğancı’da ise 15 kg yağış düştü.
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Meteoroloji Dairesi dün en fazla yağmurun Gaziveren ve Doğancı’ya düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekareye Gaziveren’de 16 kg, Doğancı’da ise 15 kg yağış düştü.
Yakın Doğu Üniversitesi aynı dönemde 6 kg, Lefkoşa ve Yeşilırmak 4 kg, Lefke ise 3 kg yağış aldı.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 2 kg’dan az yağış kaydedildi.
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Etiketler : doğancı, yağmur, Gaziveren, Meteroloji Dairesi