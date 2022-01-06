Halkın Partisi (HP) milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu, halkın bu topraklara tutunmak için çare arayışında olduğunu, ülkede yetişen birçok gencin yurt dışında büyük başarılara imza attığını belirterek, “En büyük ihracatımız insan kaynağımızdır” dedi.

HP milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu, BRTK’de ekonominin konuşulduğu ve farklı parti temsilcilerinin yer aldığı programa katılarak, HP’nin ekonomiyi ayağa kaldırma politikalarından söz etti ve partinin ekonomiyle ilgili manifestosunu anlattı.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma konusunda HP’nin duruşu hakkında konuşan Tokatlıoğlu, bunun ülkenin en büyük kanayan yaralarından biri olduğunu söyledi.

Halkın bu topraklara tutunmak içi çıkış yolu aradığını söyleyen Tokatlıoğlu, ülkenin yurt dışında tahmin edilemeyecek noktada başarılara erişmiş gençleri olduğunu belirtti.

“Biz bu ülkede bu insanları eğitiyoruz ve maalesef altın tepside yurt dışına ikram ediyoruz. Bizim en büyük ihracatımız insan kaynağımızdır” diyen Tokatlıoğlu, bunun çok büyük bir kayba neden olduğunu söyledi.



