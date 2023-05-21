“En basit düğün ‘en az’ 100 bin TL”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yaz geldi, düğün sezonu açıldı… Sezon açıldı ancak Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybına bağlı olarak yaşanan hayat pahalılığı, gençlerin hayallerini süsleyen o güzel geceyi gerçekleştirmeyi bile oldukça maliyetli bir hale getirdi. Dünya evine girecek olan genç çiftler, hazırlıklar nedeniyle harcadığı yoğun temponun yanı sıra, yüksek maliyetler de harcayarak o özel geceyi gerçekleştiriyor.

YENİDÜZEN, yeni evlenecek olan çiftlerin bir düğün organizasyonu için yapılması gereken harcamaları araştırdı, ortaya inanılmaz rakamlar çıkardı. Bir düğün organizasyonu için yapılan harcamalarda, geçen seneden bu seneye hemen hemen tüm kalemlerde artış göstermesi dikkat çekti.

Organizasyon için 100 bin TL’yi aşan bir masrafın yanı sıra, evliliği resmileştirmek için atılacak imza miktarının da geçen yıldan bu yana ciddi bir artış göstermesi gözlerden kaçmadı. Bu yıl imzayı atmanın bedeli, Nikâh Dairesi’nde 882 TL, daire dışında (düğün salonu) 1815 TL olarak belirlendi.

YENİDÜZEN’e konuşan sektör temsilcileri ise, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gençlerin artık “Basit” düğünleri tercih ettiğini dile getirdi.

Gelinlik fiyatları 14-15 bin TL’den başlıyor…

Her genç kızın hayali olan gelinlik cep yakıyor. 14-15 bin TL civarı başlayan gelinlik fiyatları, modeline göre değişkenlik gösteriyor. Damatlıklar ise 4 bin TL’den başlayıp, modeline göre fiyatı artıyor. Bu fiyatlar geçtiğimiz sezonla kıyaslandığı zaman, hem gelinlik, hem de damatlık fiyatlarında da artış olduğu gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl gelinlik fiyatları 8 bin TL’den, damatlık fiyatları ise 2 bin 500 TL’den başlıyordu.

Devlete ödenen nikâh parasına zam…

Yeni evlenen çiftlerin resmi olarak hayatını birleştirmesi de oldukça masraflı bir hale geldi. Belirlenen ve Resmi Gazete’de yayımlanan fiyatlara göre bu yıl, nikâh kıymak için çiftler, imzayı Nikâh Dairesi’nde atacak olursa 882 TL, daire dışında da atacak olursa (düğün salonu) 1815 TL gibi bir miktar ödemek zorunda. Geçen yıl, Nikâh Dairesi’nde kıyılan nikâhlara 490, daire dışında kıyılan nikâhlara ise 1010 TL gibi rakam ödeniyordu.

Hazırlanmaya büyük masraf

Çiftler, hiç unutamayacağı o özel geceye hazırlanmak için de çok para harcıyor. Kadınların kuaför masrafı model ve işletmesine göre 5 bin TL ile 10 bin TL arası değişirken, erkeklerin damat tıraşı belirlenen fiyatlara göre 600 ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Geceyi ölümsüzleştirmek ateş pahası

Bu özel günü ve geceyi ölümsüzleştirmek de ateş pahası. Gerek dış çekim, gerekse düğün organizasyonundan fotoğraf ve video çekimi yapmak 18 ila 20 bin TL arasında değişiyor. Çiftler eğer günü ve akşamını daha da detaylandırmak istiyorsa, fiyatlar ona göre yükselebiliyor.

Bir düğün organizasyonu için ortalama olarak yapılacak olan harcamalar şöyle:

Düğün Salonu (Belediyeye ait): 3 bin TL -6 bin TL arası…

Düğün Salonu (Özel): Tebrikli düğün paketi 40 ila -60 bin TL Arası / Kokteyl tarzı tören: 100 bin TL civarı / yemekli düğün kişi başı 450-500 TL arası…

Gelinlik: 14 bin TL’den başlayan fiyatlar

Damatlık: 4 bin TL’den başlayan fiyatlar

Kuaför (Kadın): 5 bin TL’den başlayan fiyatlar / (Erkek): 800 TL – 1.000 TL Arası

Nikâh: Dairede 882 TL, salonda 1.815 TL

Fotoğraf: 18 bin TL’den başlayan fiyatlar

Orkestra: 12 bin TL’den başlayan fiyatlar

Pasta Adet: Adet 20 TL (1.000 Adet/ 20 bin TL)

Basdiç: Adet 10 TL (1.000 Adet/10 bin TL)

Davetiye: 1000 TL’den başlayan fiyatlar

Salon düzenleme & dekor: 8 bin TL’den başlayan fiyatlar

Altın: Çeyrek 2 bin 300 TL civarı / Yarım 4 bin 600 TL civarı / Tam 9 bin TL civarı

Sektör temsilcileri ne dedi?

Sema Köse (Yarim Gelinlik & Paradise Park):

“Müşterilerimize fiyat vermekte bile zorlanıyoruz”

“Yaşanan kriz nedeniyle her şeyde olduğu gibi düğün fiyatlarında da bir istikrarsızlık söz konusu. Öyle bir noktaya geldik ki, müşterilerimize fiyat vermekte bile zorlanıyoruz. Müşterilerimiz 1 yıl öncesinden rezervasyon yapıyor, 1 yılda yaşanan artışları fiyata yansıtmıyoruz. Gelinlik fiyatları 15 bin TL’den başlıyor, damatlıklar 4 bin 500 – 5 bin civarıdır. Düğünler yine oluyor, olmuyor değil ama eskiden daha lüks yapılan düğünlerde ciddi bir azalma var. Yani artık insanlarımız klasik standart bir düğünle noktayı koyuyor. Bunun en büyük nedeni de yaşanan ekonomik krizdir. Biz Paradise Park olarak müşterilerimize 3 çeşit düğün olanağı sunuyoruz. İlki ve genellikle herkesin tercih ettiği standart düğünlerimiz 40 bin ila 60 bin TL arasında değişiyor. Kokteyl tarzı düğünlerimiz kişi başı 350 TL, yemekli düğünlerimizde ise kişi başı 450 TL olarak bir fiyat belirledik. İnsanlarımız, daha uygun olduğu açısından daha fazla olarak standart düğünleri tercih ediyorlar. Yapılan yemekli veya kokteyl tarzı düğünlerde de eskiye göre kişi sayısının düştüğünü söyleyebiliriz.

Çağla Ağınlı (Elysium Park):

“Geçen yıl tüm düğünlerimizde zarar ettik”

“Biz müşterilerimize 1 yıl öncesinden rezervasyon yapıyoruz. Düğüne az bir zaman kala fiyatlara zam geliyor, ama biz fiyat artışlarını 1 yıl önce ayarlanan bir düğüne uygulayamıyoruz. Fiyat artışlarını düğünlere yansıtamadığımız için de zarar ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız bütün düğünleri zararla kapattık. Bu yıl artışlar pek fazla yaşanmadı. Fiyatların yükselmesi halinde bizi zorlayacak. Ancak fiyatlar sabit kalırsa, önlemimizi almış vaziyetteyiz. Gözlemimiz yüzde 5 oranında vazgeçen insanlar var. Vazgeçenler, sadece basit bir nikâh kıyıp, işi kapatanlardır. Yani yoğunluk var, düğünler aynı şekilde devam ediyor ama şu da bir gerçek ki, eskisi gibi bütçesi yüksek düğünler yok. Biz, firma olarak standart, kokteyl tarzı ve yemekli şeklinde 3 çeşit düğün yapıyoruz. Standart düğünlerin 45 bin TL gibi bir fiyatı vardır. Bunun içinde kamera çekimi, orkestra, dekor, fotoğraflar ve albümler vardır. Kokteyl tarzı düğünlerimiz 100-120 bin TL arası değişir. Yemekli düğünler ise kişi başı 500 TL’dir. Eskiden kokteyl ve yemekli düğünlerimiz fazla oluyordu, son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle bu tarz düğünler artık pek fazla tercih edilmiyor. Yapılan yemekli düğünlerde ise kişi sayısı azaldı. Eskiden 300 kişilik yemekli düğün yapılırken, şu anda daha çekirdek aileye hitap eden 100 kişilik yemekli düğünler yapılıyor.”

Hüseyin Fellahoğlu (Macila Kuyumculuk):

“Eskiye göre lüks oldu ancak insanlar bir şekilde alıyor”

“Fiyatlardan dolayı sektörümüzde satışlar azaldı. Şöyle bir durum var ki, insanlar da düğün yapacağı için bir şekilde paralarını ayarlayıp takılarını almak durumunda kalıyorlar. Eskiye göre kıyaslayacak olursak, sektörümüzün lükse kaçtığını söyleyebiliriz çünkü altının fiyatı yükseliyor. İnsanlarımızda da pek alım gücü yok. Ama dediğim gibi insanlar düğünü için bir şekilde almak zorunda kalıyor.

Biz firma olarak müşterimizin bizden yaptığı alışveriş karşısında onlara kendimize ait olan limuzinimizi şoförü ve süsüyle birlikte düğün günü onlara hediye ediyoruz. Bir şekilde biz müşterilerimize, müşterilerimiz de bizlere yardımcı olmak durumdayız. Bu çarkı ancak bu şekilde döndürebiliriz.”