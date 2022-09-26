Emre Oskay’ın filmleri ödüle doymuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak eğitim veren ünlü yapımcı Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği iki film ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Oskay’ın yapımcıları arasında yer aldığı “Nezouh” filmi, 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde “Lanterna Magica Award” ve “Armani Beauty Audience Award” ödüllerini kazanırken, yine Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği “Bana Karanlığı Anlat” filmi, 29. Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu (Aslıhan Gürbüz)” ve “En İyi Müzik (Taner Yücel)” ödüllerine layık görüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, Emre Oskay’ın aynı zamanda bir DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olduğunu hatırlatarak, elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti. Prof. Dr. Özad, ünlü yapımcı Oskay’ın başarılarının devamını diledi.

Oscar Adaylığı Bulunuyor

DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nden 2010-2011 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Şeref Derecesi ile mezun olan ve En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Film Oscar Adaylığı ile Altın Küre Adaylığı bulunan ödüllü yapımcı Emre Oskay, DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü’nde “Directing and Producing in Cinema – Sinemada Yapım ve Yönetim” dersi veriyor. Oskay ve öğrencileri, geçtiğimiz dönemde ders kapsamında “Othello’nun Ruhu” adlı kısa filmi çekmiş ve DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, profesyonel bir set ortamı deneyimi yaşama olanağı bulmuştu. Sinema sektörünün önemli yapımlarında aktif rol almakta olan Emre Oskay, tecrübelerini DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine aktarmaya devam ediyor.