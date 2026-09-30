Emekliye 40 bin TL, fona faturası 2 milyar TL

Serap ŞAHİN

Sosyal Sigorta emeklilerinin hayat pahalılığı ödeneğini Ocak 2027’ye kadar durdurmayı beş ay önce gündeme getiren hükümet, 6 Aralık’ta yapılacak seçime yaklaşık iki ay kala bu kez yaklaşık 46 bin emekliye 40’ar bin TL ikramiye verme kararı aldı.

Başbakan Ünal Üstel’in açıkladığı tek seferlik ödemenin Sosyal Sigortalar Fonu’na maliyeti yaklaşık 1 milyar 850 milyon TL olacak.

Hükümetin ilk planı, emeklilere yüzde 10 kalıcı artışın yanı sıra 20 bin TL ikramiye verilmesiydi. Yüzde 10’luk artıştan geri adım atılırken, tek seferlik ikramiye 20 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı. Seçimin hemen öncesinde fondan yaklaşık 2 milyar TL çıkışa neden olacak karar, “seçim yatırımı” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nde kamuda örgütlü sendikaları temsilen yer alan KTAMS Başkanı Serman Yiğit, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, karara “hayır” oyu verdiklerini açıkladı. Beş ay önce hayat pahalılığı ödeneğini durdurmak isteyen hükümetin seçim öncesinde 40 bin TL ikramiye kararı almasını “seçimlik bir hareket” olarak değerlendiren Yiğit, fondaki birikimin bugünün harcamaları için kullanılmasının bedelini gelecekte prim yatıran çalışanların ödeyebileceği uyarısında bulundu. Fonun zora girmesi halinde emeklilik yaşının yeniden yükseltilmesinin gündeme gelebileceğine işaret eden Yiğit, “Gelecek nesillerin tabağından yenilmemeli” dedi.

Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu üyesi Ali Yeltekin de emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu ancak 40 bin TL’lik ödemenin seçim öncesinde gündeme getirilmesini doğru bulmadığını söyledi. HÜR-İŞ olarak 2025 yılından bu yana emekli maaşlarında kalıcı iyileştirme yapılması yönünde öneriler sunduklarını ancak bunların dikkate alınmadığını belirten Yeltekin, “Şimdi seçim geldi dayandı” dedi. Yaklaşık 2 milyar TL’lik ödemenin fondaki birikimden karşılanacağını kaydeden Yeltekin, “Beni rahatsız eden tek şey bunun seçim döneminde yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan YENİDÜZEN, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Çobanoğlu Ballı’yı da aradı ancak ulaşılamadı.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit:

“Sosyal Sigortalar Fonu’nu çiftlik gibi kullanırlarsa bedelini prim yatıranlar öder”

KTAMS Başkanı ve Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyesi Serman Yiğit, hükümetin Sosyal Sigorta emeklilerine yönelik düzenlemesini eleştirerek, İdare Meclisi’nde karara “hayır” oyu verdiklerini açıkladı.

Hükümetin ilk olarak yaklaşık 46 bin emekliye yüzde 10 kalıcı artış ile 20 bin TL tek seferlik ikramiye verilmesini gündeme getirdiğini anlatan Yiğit, yüzde 10’luk artıştan geri adım atılmasının ardından ikramiyenin 40 bin TL’ye çıkarıldığını belirtti. Yiğit, 40 bin TL’lik ödemenin fona maliyetinin yaklaşık 1 milyar 850 milyon TL olacağını söyledi.

“Beş ay önce hayat pahalılığını durdurmak istediler”

Kararın zamanlamasına dikkat çeken Yiğit, hükümetin Nisan 2026’da Sosyal Sigorta emeklilerinin hayat pahalılığı ödeneğini Ocak 2027’ye kadar durdurmayı gündeme getirdiğini hatırlattı.

Yiğit, “Beş ay önce hayat pahalılığı ödeneğini durdurmaya çalışanlar, bugün ikramiye vermeye çalışıyor. Bu tezat bir yaklaşımdır. Seçimlik bir hareket olduğu gözle görülür, aşikâr bir davranıştır. Kesinlikle seçim rüşveti gibi algılanması normaldir” dedi.

“Gelecek nesillerin tabağından yenilmemeli”

Sosyal Güvenlik Fonu’nda yaklaşık 14 milyar TL birikim bulunduğunu, bu rakamın yıl sonunda yaklaşık 14,5 milyar TL’ye ulaşmasının beklendiğini ifade eden Yiğit, fon kaynaklarının kısa vadeli uygulamalar için kullanılmasının gelecekte prim yatıran çalışanları etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Fonun zora girmesi halinde emeklilik yaşının 67-68’e çıkarılmasının gündeme gelebileceği endişesini dile getiren Yiğit, geçmişte erken emeklilik uygulamalarının ardından emeklilik yaşının yükseltildiğini hatırlattı.

Yiğit, “Sosyal Sigortalar Fonu’nu çiftlik gibi kullanmaya çalışırlarsa bunun bedelini prim yatıran iştirakçiler öder. Gelecek nesillerin tabağından yenilmemeli. Popülizmin bedelini günün sonunda prim yatıran iştirakçiler öder” diye konuştu.

Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu üyesi Ali Yeltekin:

“Beni rahatsız eden tek şey seçim döneminde yapılması”

Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu üyesi Ali Yeltekin, yaklaşık 49 bin Sosyal Sigorta emeklisine kasım ayında bir defaya mahsus 40 bin TL ödeme yapılmasına yönelik kararın cuma günü gerçekleştirilen toplantıda alındığını belirterek, hükümet kanadını temsil eden dört üyenin karara “evet” oyu verdiğini söyledi.

Sosyal Sigortalar Fonu’nda 13’üncü maaş için ayrılan kaynak sonrasında yaklaşık 14,5 milyar TL birikim bulunduğunu ifade eden Yeltekin, 40 bin TL’lik ödemenin toplam maliyetinin ise yaklaşık 2 milyar TL olacağını kaydetti.

Sosyal Sigorta emeklilerinin gelirlerinin düşük olduğuna ve yaklaşık 49 bin emeklinin 7 bininin 80 yaşın üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Yeltekin, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu ancak bunun seçim dönemine bırakılmasını doğru bulmadığını söyledi.

HÜR-İŞ olarak 2025 yılından bu yana emekli maaşlarının hayat pahalılığının üzerinde artırılmasına yönelik öneriler yaptıklarını ancak bunların dikkate alınmadığını anlatan Yeltekin, “2025 ve 2026’da bu önerileri yaptık, dikkate almadılar. Şimdi seçim geldi dayandı” dedi.

Yeltekin, emeklilere yapılacak ödemenin kendisini rahatsız etmediğini ancak zamanlamasına itiraz ettiğini belirterek, “İnsanların düşük gelirlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Beni rahatsız eden tek şey bunun seçim döneminde yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.