'Ailem Güvende' soruşturması: T24 haber sitesine kapatma kararı

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin, T24'ün hem internet sitesini hem de sosyal medya platformu X'teki hesaplarını kapatma kararı aldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve bu ay onlarca LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında haber sitesi T24'e kapatma kararı geldi.

Sitenin son 1 yıl içerisinde, "LGBTİ+ propagandası niteliği taşıyan" 118 içerik ürettiği iddia ediliyor.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin, T24'ün hem internet sitesini hem de sosyal medya platformu X'teki hesaplarını kapatma kararı aldığı öğrenildi.

Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

Euronews Türkçe'ye konuşan T24'ten bir kaynak, kendilerine konuyla ilgili bir bildirim yapılmadığını, herhangi bir tebligat almadıklarını ifade etti.

Çarşamba akşamı itibarıyla kullanıcılar, gazetenin sitesine giremediğini belirtiyor.

Yakın zamanda Kısa Dalga haber sitesinin de X ve Instagram hesapları Türkiye'den görünmez kılınmıştı.

13 basın meslek örgütünden ortak T24 açıklaması

10'dan fazla basın meslek örgütünden T24 için açıklama yapıldı.

Kararın hukuka ve anayasaya aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “Kapatma kararı iktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik çok ağır bir ihlali olmasının yanı sıra yurttaşın haber alma hakkını doğrudan engellemektedir,” denildi.

"Demokrasimizin, hukuk devleti ilkelerinin ve basın özgürlüğünün giderek aşındığı zor dönemlerden geçerken, ülkemizin en çok okunan, onlarca basın emekçisinin çalıştığı ve en köklü haber portallarından olan T24'ün dayanıksız gerekçelerle, hukuka ve anayasaya aykırı bir biçimde kapatılması kararını mesleğimize yönelik ağır bir saldırı olarak nitelendiriyoruz," ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam ediyor:

"Kapatılmaya gerekçe olarak gösterilen "Ailem Güvende" soruşturması, ilk günden itibaren basın ve ifade özgürlüğünü hedef almış, bir meslektaşımız tutuklanmış, haber sitelerinin, meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarına ve bazı internet sitelerine erişim engeli getirilmiştir. T24 haber portalına yönelik kapatma kararı, iktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik çok ağır bir ihlali olmasının yanı sıra yurttaşın haber alma hakkını doğrudan engellemektedir."

"Bu kararın ivedi biçimde geri alınması gerektiğine inanıyoruz. Mesleğimize yönelik bu saldırıların karşısında mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz."

Söz konusu basın meslek örgütleri şöyle sıralandı:

ÇGD, Avrupa Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Basın Enstitüsü.

Özgür Özel'den açıklama: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir'

Yeni Parti Lideri Özgür Özel de gazetenin kapatılmasına tepki gösterenler arasında yer aldı.

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Özel, "AK Parti’nin kara düzeninde; özgürlüğünüz de bankadaki paranız da haber alma hakkınız da güvende değildir. Fon krizi patlıyor; haberler engelleniyor. Yurttaşların sosyal medya hesapları birer birer kapatılıyor. Şimdi de onlarca gazetecinin ve basın emekçisinin çalıştığı T24’ün internet sitesi ile sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı veriliyor," dedi:

"Anayasasında, 'Basın hürdür, sansür edilemez' yazan bir ülkede, milyonların haber aldığı bir yayın kuruluşunun kapısına bir sulh ceza mahkemesi kararıyla, sudan sebeplerle kilit vuruluyor. Önce T24’ü günlerce hedef gösterdiler. Ardından ülkemizi bir kez daha utandıran bu karara imza attılar. Böyle devlet yönetilmez. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir."