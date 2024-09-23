“Emeğimle Üretiyorum Gülümseyin Çekiyorum” fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Creditwest Bank iş birliği ile bu yıl 2.si gerçekleşen “Emeğimle Üretiyorum Gülümseyin Çekiyorum” başlıklı fotoğraf yarışmasının sonuçları Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde yapılan törenle açıklandı.

Jüri, katılımcıların emeği ve mutluluğu yansıtan fotoğrafları titizlikle değerlendiği yarışmada İlk 12’ye kalan finalistlerden; Birincilik ödülü (25.000 TL) Şerif Özege’ye, İkincilik ödülü(15.000 TL) Şaziye Kofalı Türk’e, Üçüncülük ödülü(10.000 TL) Osman Konya’ya Mansiyon ödülleri (7500 TL ve 5000 TL) Cem Cengiz ve Nejla Şahan’a verildi. Üreticilerin 165 fotoğrafla katıldığı yarışmada ilk 12’ye kalan üreticilere teşekkür plaketi ve çektikleri fotoğraflar çerçeveletip hediye olarak takdim edildi. Yarışmanın en özel anlarından biri de finalistlerin fotoğraflarının yer alacağı 2025 takviminin Creditwest Bank tarafından müşterilerine promosyon olarak takdim edileceği ve tüm Creditwest Bank şubelerinde yer alacağı olması haberi oldu.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, üreticiliği bir varoluş biçimi olarak nitelendirdiği konuşmasında, jüri üyelerinin zorlu bir seçim sürecinden geçerek başarılı bir değerlendirme yaptığını ifade etti. Finalistlerin puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Nizam, adil bir seçimin yapıldığının altını çizdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Fotoğraf Sanatçısı Yıltan Taşçı; “Bu tür etkinlikler, toplumsal değerleri artırarak, sanatın ve üretimin önemini yeniden gözler önüne seriyor. Gelecek yıllarda da bu tür yarışmaların devam etmesi bekleniyor.” diye konuştu.

Ön eleme ve final elemeye katılan fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı, ön eleme sırasında zorlandıklarını yarışmaya katılım gösteren üreticilerin çok güzel fotoğraflarlarla yarışmaya katıldıklarını belirtti. Taşçı, K.T. Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk fotoğrafçılık tarihinde de geçen sene olduğu gibi bir ilki gerçekleştirerek jurinin değerlendirmesini şeffaf bir şekilde basın ve finalistler önünde gerçeklekleştirdiklerini, bu nedenle Creditwest Bankasına ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulunu tebrik ederek, esas olanın katılım cesaretini göstermek olduğunu, bu nedenle tüm katılımcıları kutladığını belirtti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise, "Üretim varsa sanat da vardır" diyerek, projenin üretim ve sanatı başarıyla bir araya getirdiğini vurguladı. Üreticilerin projeye katılımının önemine dikkat çeken Zaheer, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Kıbrıs'ın bir tarım ülkesi olduğunu hatırlatan Zaheer, "Topraklar altın değerinde" ifadesini kullanarak tarımsal üretimin değerini vurguladı. Emeğin tarımdaki merkezi rolüne değinen Zaheer, projenin devam edeceğinin müjdesini verdi.