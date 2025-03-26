Emareler analize gönderilecek

Lefkoşa’da bağırıp çevreye rahatsızlık veren, polis hücresinde olay çıkaran ve evinde bir miktar uyuşturucu bulunan 36 yaşındaki A.K.O. kalabalık polis eşliğinde mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı saldırgan hareketlerde bulunduğu için duruşmaya kelepçeli çıkarıldı.

Duruşma esnasında zanlının yanında dört polis hazır bekletilirken, Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25.03.2025 tarihinde Lefkoşa'da Yusuf İzzet Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalan zanlının evinde yapılan arama neticesinde ikametgahın salon kısmında orta sehpa üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Polis, emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkemede gergin tavırlar sergileyen zanlı polise her şeyi anlattığını, ülkede yalnız olduğunu söyledi.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.