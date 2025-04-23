Ayrıldığı kız arkadaşına şiddet tehdidinde bulunan zanlı, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak istediği sırada tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

"Şiddet kullanma tehdidi ve Elektronik Haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma' suçlarından tutuklanan B.S. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Zeliha Karagil mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Bilal Sayar'ın "Şiddet kullanma tehdidi ve Elektronik Haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 09.01.2024 tarihinde, Diyarbakır'da sakin zanlının Whatsapp uygulaması üzerinden, ayrıldığı kız arkadaşını arayarak, kendisiyle barışmadığı gerekçesi ile Kıbrıs'a geleceğini belirtip, kendisine hitaben "Elini kolunu kıracağım, seni tanınmaz hale getireceğim, sana sıkacağım, gerekirse kendime de sıkacağım" diyerek şiddet kullanma tehdidinden bulunup elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 09.12.2023 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 09.01.2024 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest temin edildiğini, zanlının

22.04.2025 tarihinde Ercan Havalimanından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.