Eline aldığı nacakla önce evdeki eşyaları parçaladı

Lefkoşa’da “ailesi tarafından kendisine sahip çıkılmadığı” gerekçesiyle eline aldığı nacakla evdeki eşyalara zarar veren İ.Y. isimli şahıs suçüstü yakalanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, İ.Y. isimli zanlının “kasti hasar, korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşımak, tecavüzi alet taşıma, uygunsuz tavır ve hareket ve rahatsızlık” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 20 Ağustos tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da Müftü Hilmi Sokak’ta bulunan evi içerisinde “ailesi tarafından kendisine sahip çıkılmadığı” gerekçesi ile tasarrufunda bulundurduğu nacak ile babasına ait buzdolabını, vantilatörü, giriş kapısını ve dolabı kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra Müftü Hilmi Sokağa çıkarak elinde bulundurduğu nacağı sağa sola sallayarak korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşıdıktan sonra makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını söyledi.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının olay yerinde gözaltına alındığını, nacağın emare alındığını ve olay yerinin fotoğraflarının çekildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, 23 yaşında olan zanlının 2022-2023 yılları arasında 6 kez sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçları ile yine aynı tarihler arasında yaralama, ciddi darp suçlarını işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının yaralama ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak, teminata bağlandığını ve dosyanın halen açık olduğunu dile getirdi.

Zanlının serbest kalması halinde yeni suçlar işleyebileceğini kaydeden polis, davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.