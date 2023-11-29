Elektrik sorunu patlak verdi,Ercan çöktü!

Ercan Havalimanı'nda yaşanan elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrolör mekanizması çöktü.

YENİDUZEN'in elde ettiği bilgilere göre uçakların kalkış ve inişleri durmuş durumda. Bu kapsamda Başbakan Ünal Üstel'in uçağı da bir süre "mağdur" oldu. Öte yandan Ankara, Adana ve Antalya'dan gelecek uçaklar geri çevrildi.

Hava trafik kontrolörleri, sistemi "cep telefonlarındaki internet aracılığıyla" takip ediyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN'e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolleri Başkanı Cem Kapısız, kriz durumunda olduklarını vurgulayarak “Teknik sebepten dolayı hava trafik hizmeti veremiyoruz” dedi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de elektriklerin kesildiğini, jeneratörün devreye girmediğini belirterek çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Hava Trafik Kontrolleri Başkanı Cem Kapısız

“Şu anda kriz durumundayız”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolleri Başkanı Cem Kapısız, elektrik kesilmesinden kaynaklı sorunlar yaşandığını kaydetti, uçakların iniş yapamadığını söyledi. Konuyla ilgili ilerleyen saatlerde basın açıklaması yapacağını belirten Kapısız, “Şu anda kriz durumundayız” dedi.

Kapısız, “Teknik sebepten dolayı hava trafik hizmeti veremiyoruz” dedi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi

“Jeneratörler devreye girmedi”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, elektriklerin kesildiğini ve jeneratörlerin devreye girmediğini söyledi, arızayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.