Elektrik direğine çarptı, devrilerek durdu
Güzelyurt’ta bugün meydana gelen kazada 24 yaşındaki Can Akmermer yaralandı.
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Güzelyurt’ta bugün saat 16:15 sıralarında, Atatürk caddesi üzerinde, 24 yaşındaki Can Akmermer yönetimindeki KU 918 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve elektrik direğine çarptıktan sonra sol yan kısmı üstüne devrilerek durdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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