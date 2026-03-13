Elektrik aksamlarındaki kısa devre yangına yol açtı

Ercan Havalimanı’nda otobüs park alanında bu sabah park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın bu sabah 08.00'de meydana geldi. Park halindeki aracın sağ ön farının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle aracın plastik aksamları ile motor bölümü yanarken, ön camı ve göğüs kısmı da ısıdan zarar gördü.

Yangına ilk müdahale havalimanında görevli itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra olay yerine gelen polis itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.