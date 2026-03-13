“Gözümüzü açıyoruz zam, kapatıyoruz zam”

Berivan BABAHAN

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırının ardından Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim akaryakıt fiyatlarına yansıdı; Kıbrıs’ın kuzeyinde fiyatlar bir hafta içinde toplamda yüzde 23 arttı. Zaten yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden yurttaşın sırtına yeni bir yük daha binerken, tarihi bütçe açığıyla karşı karşıya olan UBP-YDP-DP Hükümeti ise çözüm üretmek yerine art arda zam yapmayı tercih etti.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, akaryakıta kısa sürede yapılan zamların hayat pahalılığını daha da artırdığını ve bütçelerini zorladığını söyledi. Birçok kişi maaşların giderleri karşılamadığını, zamların tüm sektörlere yansıdığını ve geçimin giderek daha zor hale geldiğini dile getirdi.

Taksicilik sektöründe olduğunu ifade eden Enes Yılmaz, Türkiye’de, diğer ülkelerde yapıldığı gibi zamları kendi bütçesinden karşılayabilir” dedi. Erkan Çevik isimli yurttaş, “Biz ne kadar tepki gösterirsek gösterelim veya konuşalım yine de vergiler, zamlar hep halkın cebinden çıkacak ve bunun çözümü yok” ifadelerini kullanırken, Ahmet Pehlivan ise “Arabayla gezmeye çıkamıyoruz artık, çıkmaya kalksak araç en az Bin lira yakıt ister” dedi. Orhan Çiçeksoy, reklamcılık sektöründe olduğunu söyleyerek, “Bizim şirketimizde yirmi beş adet araç var ve her araç için günlük 500 TL yakıt hesabı yapıldığında, zamlardan nasıl etkilendiğimiz anlaşılır” ifadelerine yer verdi. Muhammed İskender maaşlı bir çalışan olduğunu ifade ederek, “Maaşımız çok az zamlar zorluyor ve ben sadece kira bedeli için çalışıyorum ve çok zorlanıyorum” derken, Erden Özüstün isimli yurttaş da “Hükümetin çalışmaları kesinlikle yeterli değildir ve yakıta yapılan zamlar doğal olarak ekmeğe de süte de her şeye yansıyacak” ifadelerini kullandı. Ender Hasöz, akaryakıta yapılan son zamlara “Gözümüzü açıyoruz zam, gözümüzü kapatıyoruz zam” diyerek tepkisini dile getirdi. Caner Kaya isimli yurttaş ise yapılan zamların İran’daki gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti.

Enes Yılmaz: Taksicileri çok kötü etkiledi

Taksicilik sektöründe olduğunu ifade eden Enes Yılmaz, kendi sektörlerinin yapılan akaryakıt zammından olumsuz anlamda çok fazla etkilendiğini söyleyerek, “Bizi çok fazla etkileyen bir durum, bu yıl biz taksimetreye zam alamadığımız halde yakıta üç kez zam geldi ve daha da geleceği söyleniyor” dedi. Yaşanan savaşa dikkat çeken Yılmaz, “Ortada bir savaş var anlıyoruz fakat hükümet bu konuda halka yardımcı olabilir ve Türkiye’de, diğer ülkelerde yapıldığı gibi zamları kendi bütçesinden karşılayabilir.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ayrıca “Gidişat çok kötü, hükümet keşke biraz yardım edip bu gidişatı durdurabilse” diye ekledi.

Erkan Çevik: Herkes isyanda aracı olan da olmayan da

Erkan Çevik, “Herkes isyanda aracı olan da olmayan da” diyerek yapılan zamlara tepkisini dile getirdi. “Birilerinin cebine koyduğu parayı bizden çıkarmaya çalışıyorlar” diyen Çevik, “Biz ne kadar tepki gösterirsek gösterelim veya konuşalım yine de vergiler, zamlar hep halkın cebinden çıkacak ve bunun çözümü yok” sözlerine yer verdi. Çevik ayrıca “Birgün belki biri çıkar yumruğunu masaya vurur, ‘bu halkın ezildiği, horlandığı yeter’ der ve bir çözüm bulur diye umut ediyorum” diye ekledi.

Ahmet Pehlivan: Bu şekilde giderse ülkeyi terk etmek zorunda kalacağız

Ahmet Pehlivan, “Bu kadar fazla zammın üst üste gelmesi kötü oldu. Zaten ekonomi almış başını gidiyor, enflasyonun önüne geçilmiyor” ifadelerini kullanarak, yapılan zamlardan dolayı ekonomik anlamda çok zorlandıklarını ifade etti. Pehlivan, yakıt fiyatlarından dolayı arabasını sadece işe gitmek için kullanabildiğini söyleyerek, “Gezmeye bile çıkamıyoruz, çıkmaya kalksak araç en az bin lira yakıt istiyor” dedi. “Daha geçen gün yükseldi, bugün tekrar 58 Lira oldu litresi ve 1 litre yakıt ile bir araba kaç kilometre yol gidecek ki” diyen Pehlivan, “Keşke maaşlara da zam yapılsa” diye ekledi. Pehlivan, “Gelir gideri karşılamıyor, ev kiraları zaten döviz ve buna rağmen kiralar yükseliyor ve biz Türk Lirası maaş alıyoruz. Benim aylık sadece elektrik ve kira giderim 36 bin TL, bu şekilde giderse ülkeyi terk etmek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Orhan Çiçeksoy: Zamlardan etkileniyoruz

Orhan Çiçeksoy, reklamcılık sektöründe olduğunu söyleyerek, “Bizim şirketimizde 25 adet araç var ve her araç için günlük 500 TL yakıt hesabı yapıldığında, zamlardan nasıl etkilendiğimiz anlaşılır” dedi.

Muhammed İskender: Maaşımız çok az, zamlar zorluyor

Muhammed İskender, geçen yıl içerisinde akaryakıta iki kez yapıldığını, fakat şu an bir hafta içerisinde yapılan zammın ekonomik olarak kendilerini çok zorladığını dile getirdi. “Savaş var diyorlar anlıyorum ama bununla alakalı olduğunun düşünmüyorum. Maaşımız çok az, zamlar zorluyor ve ben sadece kira bedeli için çalışıyorum ve çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erden Özüstün: Hükümetin çalışmaları kesinlikle yeterli değildir

Erden Özüstün, akaryakıt zamlarına ilişkin, “Hükümetin çalışmaları kesinlikle yeterli değildir ve yakıta yapılan zamlar doğal olarak ekmeğe de süte de her şeye yansıyacak” dedi. Hükümetin tedbir alması gerektiğini ifade eden Özüstün, “En ufak bir şeyde hemen zam ama bu vatandaş nasıl karşılayacak bu zamları” ifadelerini kullandı. Emekli maaşı ile geçindiğini dile getiren Özüstün, “Herşeye zam geliyor ama benim maaşım aynı yerde duruyor ve bana göre hükümet bu işi yapamıyor” diye ekledi.

Ender Hasöz: Gözümüzü açıyoruz zam, kapatıyoruz zam

Ender Hasöz, akaryakıta yapılan son zamlara “Gözümüzü açıyoruz zam, gözümüzü kapatıyoruz zam” diyerek tepki gösterdi. “Hükümetin bunu biliyor olması gerekiyor, akaryakıta zam geldiği zaman diğer her şeye de zam geliyor. Bizim elimizden de ne yazık ki hiçbir şey gelmiyor” diyen Hasöz, “Artık buna bir çare bulmaları lazım” diye ekledi. Pazarlamacılık yaptığını söyleyen Hasöz, akaryakıt zammından dolayı kendi ürünlerine de yansıdığını söyleyerek hem kendisinin hem de müşterilerinin durumdan olumsuz etkilendiğini ve işine de yansıdığının altını çizdi. Hasöz, “Hep bizim cebimizden gidiyor” diye konuştu.

Caner Kaya: Zamlar doğal olarak vatandaşı etkiliyor

Makinist olduğunu belirten Caner Kaya, “Küreselde olan bir durumdan dolayı hükümeti eleştirmek doğru değil, Venezuella ve İran gibi ülkeler dünya yakıtının çoğunu karşılayan ülkeler ve bu zamların durdurulabilmesi için önce savaşın durması lazım” ifadelerini kullandı. Kaya ayrıca, “Zamlar doğal olarak vatandaşı etkiliyor ve aldığımız yakıt oranı düşüyor” dedi.