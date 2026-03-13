Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), elektriğe gelmesi planlanan zamma işaret ederek, “Zamların temel nedeni akaryakıt fiyatları olmayacaktır, sakın bu toplumu kandırmaya çalışmayın” açıklamasında bulundu.

EL-SEN Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu’da devam eden savaşın petrol sevkiyatı üzerinde yarattığı hayati etkinin ilk dalgasını, fahiş bir akaryakıt zammı olarak yaşadık. Uluslararası piyasalarda fuel oil fiyatlarında meydana gelen artış, ilerleyen süreçte elektrik faturalarını da etkiler noktaya gelecektir.

Ancak EL-SEN olarak, elektrik faturalarında yakın gelecekte göreceğimiz zammın temel nedenini savaşa bağlayacak olan devlet ve hükümet yetkililerine cevabımızı, önceden veriyoruz:

Zamların temel nedeni akaryakıt fiyatları olmayacaktır, sakın bu toplumu kandırmaya çalışmayın!

Evet, elektrik zamlanacak, çünkü yıllardır ısrarla sürdürdüğünüz kötü yönetim anlayışı nedeniyle, ülkedeki enerji arz güvenliğini büyük bir tehlikeye attınız.

Evet, elektrik zamlanacak, çünkü KIB-TEK’i geliştirip güçlendirmek yerine, AKSA’yı zenginleştirmeyi tercih ettiniz. KIB-TEK’e yatırım yapmadınız, bizi her gün biraz daha AKSA’nın kucağına ittiniz, kurumun çok daha ucuza üretebileceği elektriği, AKSA’dan çok daha pahalıya almamıza neden oldunuz.

Evet, elektrik zamlanacak, çünkü Teknecik’e uzun vadeli zerre yatırım yapmadınız, bakım ve onarımlarını zamanında yerine getirmediğiniz makinaları, kırık bir şekilde kaderine terk ettiniz.

Arızaların giderilmesi için yedek parçaları zamanında temin etmediniz, ilgili ihaleleri sonuçlandırmadınız, gerekli planlamaları yapmadınız, bakım için yeterli bütçeyi ayırmadınız, teknik altyapıyı sürdürülemez hale getirdiniz.

Evet, elektrik zamlanacak, çünkü kötü yönetim nedeniyle getirdiğiniz doğal afet santralleri ile üç katı yakıt tükettiniz, maliyetleri yükselttiniz.

Evet, elektrik zamlanacak, çünkü güneş enerjisi panellerini, adilane bir şekilde dağıtmadınız.

Evet, elektrik zamlanacak, çünkü tüm bu saydığımız nedenlerle bizi üretim yetersizliğine düşürdünüz, açığı, güneyden çok daha pahalıya satın aldığınız elektrikle kapatmaya çalıştınız.

Evet elektrik zamlanacak, çünkü ihalelerde birilerine rant sağlamak uğruna, kurumu maddi zarara uğrattınız.

Fuel oil fiyatlarında meydana gelen artış, evet elektrik faturalarını yükseltecek, ama bu zammın sebepleri listesindeki yeri, tüm bu saydıklarımızdan sonra gelecek.

Bu sorunların ortadan kalkmasının tek yolu, hep söylediğimiz gibi, siyasetten arındırılmış özerk bir KIB-TEK ve keyfe keder atadığınız bilgisiz yöneticiler değil, alanında uzman kişilerin yönetimidir.”