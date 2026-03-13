“Savaş değil, hukuk ve diplomasi kazanmalı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, savaşların insanlık vicdanında kalıcı yaralar bıraktığını belirterek, sorunların savaş yerine hukuk temelinde diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman yaptığı açıklamada, bir ilkokula yönelik saldırıda onlarca çocuğun hayatını kaybettiği bir anın, savaş sona erse bile insanlığın ve uygarlığın vicdanında kanayan bir yara olarak kalacağını ifade etti.

Savaş yerine barışı savunanların zaman zaman “romantik” olarak damgalandığını belirten Erhürman, buna karşılık kendilerini “gerçekçi” olarak tanımlayan kesimlerin ise dünyada belirleyici olanın çıkar ve güç olduğunu savunduğunu dile getirdi.

Çıkar ve gücün belirleyici olduğu bir dünyada yaşandığının bilindiğini ifade eden Erhürman, barış, hukuk, diyalog ve diplomasi çağrısı yapanların bunun farkında olmadığını değil, insanlık ve uygarlık adına bunun böyle olmaması gerektiğini dile getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, içeride ve dışarıda çıkar ve güç ilişkilerinin değil hukukun belirleyici olduğu, sorunların savaş ve çatışma yerine diyalog ve diplomasiyle çözüldüğü bir anlayışı savunduklarını belirterek, “Güç ve çıkar ilişkileri üzerinden şekillenen bir dünyanın değil, insanlığın ve uygarlığın tarafındayız” ifadelerini kullandı.