15 gemiden biri geçti

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 14 Türk sahipli geminin beklediğini açıkladı. Uraloğlu, bölgede bulunan 15 gemiden birinin İran limanını kullandığı için izin alınarak geçiş yaptığını, diğer 14 geminin ise herhangi bir sorun yaşamadan bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Basın mensuplarıyla perşembe günü iftar programında bir araya gelen Uraloğlu, İran-İsrail-ABD savaşı kapsamında hava, kara ve deniz ulaşımında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, "15 gemimiz vardı; bir tanesini İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok," dedi.

Hürmüz Boğazı’ndaki riskler nedeniyle güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, bölgede Türk bayraklı gemi bulunmadığını, ancak Türk sahipli gemilerle ve Ana Arama Kurtarma Merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda farklı sınıflarda yaklaşık 800 geminin beklediğini, ayrıca altı kruvaziyer gemisinin de yolcularıyla birlikte bölgede bekleme konumunda olduğunu ifade etti.

Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azaltmaya başladıklarını söyleyen Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’ye uçuşların askıya alındığını bildirdi.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini aktardı.

Buna karşılık Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanlarının daha aktif kullanılabildiğini belirten Uraloğlu, Nahçıvan’daki havalimanına düzenlenen dronlu saldırının ardından Azerbaycan’a ait iki uçağın Iğdır’a yönlendirildiğini ve daha sonra güvenli şekilde Nahçıvan’a gönderildiğini söyledi.

Umman üzeri ek seferler

Türk ve yabancı yolcuların ülkelerine dönebilmeleri için özellikle Umman üzerinden ek seferler düzenlediklerini kaydeden Uraloğlu, bu konuda Ummanlı yetkililerle temas halinde olduklarını ifade etti.

İran’da biri Türk Hava Yolları'na (THY), diğeri Pegasus’a ait olmak üzere iki uçağın kaldığını belirten Bakan, Irak’ta da bir uçağın bulunduğunu söyledi.

Doğrudan transit geçişler noktasında ve bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, “Bizim İran'da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 Gün Savaşı’nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, personelin güvenli şekilde tahliye edildiğini, uçakların da ilk fırsatta bulundukları ülkelerden alınmasının beklendiğini belirtti.

Karayolu taşımacılığında da İran güzergâhı yerine Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinden yönlendirme yapıldığını söyleyen Uraloğlu, sürecin Dışişleri Bakanlığı ve sivil havacılık otoriteleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getirdi.