Mağusa'da korkutan kaza... 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı
Mağusa Lefkoşa eski Anayolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza dün akşam saat 20.00'de meydana geldi. 47 yaşındaki Wolfgang Angelbert Eppenschwandtner yönetimindeki FN 946 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, karşıdan gelen 23 yaşındaki Hamit Muhammad'ın kullandığı motosikletin önünü tıkaması sonucu kaza gerçekleşti.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde sol dizinde çatlak teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
