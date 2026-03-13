Adana'da sirenler çaldı: "İncirlik Üssü'ne füze" iddiası gündeme geldi

İran'dan ateşlenen bir füzenin Adana'daki İncirlik Üssü'nü hedef aldığı ve NATO tarafından havada imha edildiği öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin olarak resmi bir açıklama gelmezken Adana'da gece 03.25'te sirenlerin çalmaya başladığı ve yaklaşık 5 dakika sürdüğü öğrenildi.

4 Mart ve 9 Mart'ta Türkiye hava sahasına yönelen iki İran füzesinin NATO güvenlik güçleri tarafından imha edilmesinin ardından gece saatlerinde Adana'da İncirlik Üssü'ne yönelen üçüncü İran füzesinin de hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmedi.