ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir uyarı mesajı yayımlayarak “Bugün ne olacağını izleyin” ifadelerini kullandı.

Açıklama, Orta Doğu’daki çatışmaların giderek tırmandığı bir dönemde geldi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda İran yönetimini hedef aldı ve bugün yaşanabilecek gelişmelere dikkat çekerek Tahran’a “izleyin ve görün” mesajı verdi.

ABD’nin “eşsiz bir askeri güce” sahip olduğunu vurgulayan Trump, İran’a karşı yürütülen operasyonların devam ettiğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca İran’daki yönetimi sert sözlerle eleştirerek Washington’un askeri, ekonomik ve diğer araçları kullanarak İran’a karşı yürüttüğü kampanyanın sürdüğünü söyledi.

Trump, "Bugün bu aklını yitirmiş pisliklere ne olacağını izleyin. 47 yıldır dünyanın her yerinde masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur!" İfadelerini kullandı.