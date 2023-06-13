Elçilikteki nikahına giderken “Erdoğan trafiğine” takıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Lefkoşa’daki Atatürk Büstü’ne çelenk bırakmak için gelecek olmasından ötürü yolun trafiğe kapatılmasına tepki gösterip küfür eden alkollü şahıs tutuklandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Lefkoşa’daki Atatürk Büstü’ne çelenk bırakmak için gelecek olmasından ötürü yolun trafiğe kapatılmasına tepki gösterip küfür eden alkollü şahıs tutuklandı.
Söz konusu şahsın, Lefkoşa’daki TC Elçiliği’nde düzenlenecek “nikahına” gitmek için yola çıktığı ifade edildi…
Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, T.O. isimli zanlının “Sarhoşluk, Rahatısızlık ve İthale-i Lisanda Bulunmak” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının, TC Elçiliğindeki nikahına giderken Lefkoşa’daki Karayolları Dairesi’ önünde 58 promil alkol etkisi altında olduğu sırada, yaşanan trafik sıkışıklığına tepki gösterip, küfrettiğini belirtti.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.