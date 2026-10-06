El-Sen grevi ikinci gününde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), dün başlattığı grevine bugün de devam ediyor. Birçok Kıb-Tek emekçisi bu sabah yine Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Kıb-Tek emekçileri "Aç kapıyı Mustafa Efendi Teknecik Geldi" yazılı pankart da açtı.

Dün başlayan El-Sen grevinde zaman zaman tansiyon da yükselirken, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu dün akşamüzeri taleplerini Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na bildirmişti.