EL-SEN grevi devam edecek

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), iş kazalarına dikkat çekmek ve çalışanların can güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı grevin ikinci gününde de herhangi bir resmi makamdan görüşme veya uzlaşı talebi gelmediğini açıkladı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu imzasıyla yayımlanan açıklamada, hükümetin tutumu ve gerekli adımların atılmaması gerekçesiyle grevin 7 Ekim Çarşamba günü de sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, grev süresince can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek arızalara müdahale edilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı, ancak enerjileme işlemi yapılmayacağı ifade edildi.

Hastaneler ve güvenlik güçleri gibi hayati öneme sahip kurumların elektrik enerjisinin sürekliliğinin ise sağlanacağı kaydedildi.

EL-SEN, arızalar nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek vatandaşlardan özür dileyerek gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür etti. Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için en yakın sağlık merkezine başvurmaları da istendi.

KIB-TEK: “Eylemin gerekçesi ve amacı konusunda ciddi soru işaretleri var”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), EL-SEN’in devam eden grev ve eylemleriyle ilgili açıklama yaparak, son iki gündür yaşanan gerginliklerin kurum yönetimi ve çalışanlar açısından üzüntü verici olduğunu belirtti.

KIB-TEK, sürecin kurumsal diyalog ve karşılıklı sorumluluk anlayışı içerisinde sonuçlandırılmasını beklediğini kaydetti.

Sendikanın grev gerekçeleri arasında gösterdiği personel alımı ve atama konularının kurumun gündeminde bulunmadığını belirten KIB-TEK, söz konusu konuların seçim yasaklarının sona ermesinin ardından değerlendirilmesi yönünde daha önce prensip kararı alındığını açıkladı.

Kurum, bu yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasının kurumun temel sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten KIB-TEK, düzenli olarak iş güvenliği malzemesi alındığını ve gerekli malzemelerin teminine devam edileceğini ifade etti.

KIB-TEK açıklamasında, “Kurumumuzun gündeminde bulunmayan ve sendikanın da bilgisi dahilinde olan hususların eylem gerekçesi olarak öne sürülmeye devam edilmesi, gelinen noktada eylemin gerekçesi ve amacı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Elektrik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve halkın mağdur edilmemesinin temel öncelik olduğunu belirten KIB-TEK, EL-SEN’i grevi sonlandırmaya ve hizmetlerin normal işleyişine dönmesine katkı koymaya çağırdı.

Kurum, sürecin diyalog ve uzlaşı içerisinde sonuçlandırılması yönünde sorumluluk alınmasını istedi.