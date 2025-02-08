“El atacak bir devlet var mı?”

Serap ŞAHİN

Kasılma, istemsiz hareketler ve bilinç kaybı gibi nöbetlerle meydana gelen bir beyin hastalığı olarak bilinen epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan ve yaşamsal bir öneme sahip olan “Firisium” ve “Clobazam” ilacı 2 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yok.

Devlet kanadıyla ülkeye ithal edildiğini öğrenilen söz konusu ilaçlara hastalar 2 yıldır ulaşamıyor.

Konuyu gündeme taşıyan Sağlık eski Bakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, epilepsi hastaları için hayati öneme sahip Frisium ilacının Kıbrıs’ın kuzeyinde iki yıldır bulunamadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu, "Güney Kıbrıs’ın bulduğu ve sadece 2.5 Euro’ya sattığı bu ilacı siz nasıl olur da bulamıyorsunuz? Siz nasıl olur da aylardır perişan bu hastaların çığlığını duymuyorsunuz?" sorularını sordu.

İlacın sadece devlet tarafından getirildiğini ve hastaların çareyi Kıbrıs’ın güneyinde aramak zorunda kaldığını ifade eden Besim, "Yazıklar olsun. Devlet olmak öyle milliyetçi nutuklarla olmuyor işte" diye konuştu.

Öte yandan YENİDÜZEN, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hamit Caner isimli yurttaşa ulaştı, Caner epilepsi hastaları için hayati önem taşıyan Frisium ilacını bulamadığını belirterek, ilaç krizine tepki gösterdi. Oğlunun tedavisinin aksamasının büyük risk taşıdığını vurgulayan Caner, ilaca erişebilmek için Kıbrıs’ın güneyine gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. "Bu ülkeyi çok seviyorum ama çocuğumun sağlığı için terk etmek zorunda bırakmayın" diyerek yetkililere çağrıda bulunan Caner, devletin bu soruna çözüm üretmesini istedi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na ulaşılamazken, YENİDÜZEN’e bilgi veren Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran, söz konusu ilaçların piyasa ilacı olmadığını, devlet kanadıyla ülkeye getirebildiğini ancak şu an devletin elinde olmadığını söyledi.

Sağlık eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim:

“Epilepsi ilacı 2 yıldır yok”

Sağlık eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim, epilepsi ve atak geçiren hastalarda nöbetlerin kontrol altına alınmasında etkili olan Frisium isimli ilacın Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunamadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na sert eleştirilerde bulundu.

Besim, ilacın sadece devlet tarafından getirildiğini ve son iki yıldır ülkede temin edilemediğini belirterek, hastaların bu ilaca genellikle Kıbrıs’ın güneyinde tanıdık bir hekime reçete yazdırarak ulaştığını söyledi. "Çok da ucuz, 2.5 Euro’luk bir ilaç. Özelliği yeşil reçete gerektirmesi. Yani herhangi bir hekime gidip yazdıramazsınız veya eczaneye gidip alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki hekimlerin de artık KKTC Sağlık Bakanlığı’nın tutumundan yorulduğuna işaret eden Besim, "Belli ki tanıdık Rum hekimler de artık KKTC Sağlık Bakanlığı’nın umursamaz tavrından veya beceriksizliğinden yorulmuş olmalı ki hiç bilmediği hastalara bu ilacı yazıp da risk almak istemiyor. Çünkü yanlış kullanımda sorun yaratabilecek bir ilaç" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir öğretim üyesi arkadaşının, çocuğu için ilacı bulamamanın verdiği çaresizlikle "Gerekirse çocuğumun ilacı için bu ülkeyi terk ederim" diyerek feryat ettiğini aktaran Besim, Sağlık Bakanlığı’nın bu duruma kayıtsız kaldığını vurguladı. "Sadece ben bu ilaçla ilgili haftada en az iki telefon alıyorum. Bir de Sağlık Bakanlığı’ndaki yetkilileri düşünün" diyerek, sorunun büyüklüğüne dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın temel atma törenleri ve ambulans alımlarıyla gündeme geldiğini ancak asli görevini yerine getiremediğine dikkat çeken Besim, "Güney Kıbrıs’ın bulduğu ve sadece 2.5 Euro’ya sattığı bu ilacı siz nasıl olur da bulamıyorsunuz? Siz nasıl olur da aylardır perişan bu hastaların çığlığını duymuyorsunuz?" sorularını sordu.

Besim, "Yazıklar olsun… Devlet olmak öyle milliyetçi nutuklarla olmuyor işte" ifadelerini kullandı.

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran:

“Söz konusu ilaçlar şu anda devletin elinde yok”

Firisium ve muadili olan Clobazam ilacının piyasa ilacı olmadığını belirten Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran, bu ürünlerin devlet kanadıyla ihale yoluyla adaya getirildiğini söyledi. Kuran, “Söz konusu ilaçlar şu anda devletin elinde yok.” dedi.

Hamit Caner: “Bu ülkeyi çok seviyorum ama çocuğumun sağlığı için terk etmek zorunda bırakmayın”

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı zorluğu dile getiren Hamit Caner isimli yurttaş,

oğlu için hayati öneme sahip "Frisium" ilacını bulamadığını belirterek, yaşanan ilaç krizine tepki gösterdi. YENİDÜZEN’in ulaştığı Caner, maliyeti düşük olan bu ilacı devletin neden getirmediğini sordu, yeşil reçeteye tabi ilaca erişebilmek için Kıbrıs’ın güneyinde bir doktora muayene olarak ulaştıklarını söyledi.

Söz konusu ilaçların epilepsi hastaları için kritik olduğuna vurgu yapan Caner, “Bu ülkeyi çok seviyorum ama çocuğumun sağlığı için terk etmek zorunda bırakmayın” diye tepkisini dile getirdi.

Kullanılan ilaçların düzenli bir şekilde oturduğunu ve oğlunun bu sisteme uyum sağladığını belirten Caner, ilaç tedavisinin bozulmasının büyük risk taşıdığını vurguladı. "Ne yapalım yani? Sil baştan serüvene mi girelim? İlaç sistemini mi değiştirelim? sorularına sordu.

Caner, "El atacak bir devlet var mı?" diye hükümete çağrıda bulundu.