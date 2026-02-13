“Ektam’daki talepler yasal ve insani, işletme yönetimi kulak vermeli”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ektam Kıbrıs'ta devam eden grevle ilgili açıklama yaptı. Şenkul, yaşanan süreçte taraf olmak için “vicdanlı bir insan olarak bakmanın yeterli olduğunu” belirtti.

İşletme yönetimine çağrıda bulunan Şenkul, uzun yıllardır şirkette çalışan emekçilerin taleplerinin yasal, haklı ve insani olduğunu ifade ederek, bu taleplere kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Küçük bir ada ülkesi olan Kıbrıs’ta “patron benim, ne istersem yaparım” anlayışının birçok işveren tarafından dahi kabul görmediğini vurgulayan Şenkul, uzlaşma kültürünün önemine dikkat çekti.

Açıklamasında Çalışma Bakanlığı’na da sorumluluk düştüğünü kaydeden Şenkul, ülke yasalarına aykırı ve uzlaşmadan uzak bir yaklaşımın masaya oturtulmasının hem devlet olmanın hem de toplumsal değerlere sahip çıkmanın gereği olduğunu belirtti.

Şenkul, ister işçi ister işveren olsun, tek derdi evine ekmek götürmek olan insanların yanında durmanın insanlık onuruna sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.