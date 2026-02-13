Ektam’da süresiz grev başladı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası, Ektam Kıbrıs Ltd. emekçilerinin anayasal haklarını savunmak adına başlatılan grevin bugün itibariyle süresiz greve dönüştürüldüğünü açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası olarak, Ektam Kıbrıs Ltd. emekçilerinin anayasal haklarını savunmak adına başlattığımız grevlerimiz bugün itibariyle süresiz greve dönüşmüştür” denildi.

Açıklamada, tüm müzakere girişimlerinin işverenin diyalogdan kaçınması sebebiyle reddedildiği belirtilerek, “Tüm müzakere girişimlerimiz, işverenin diyalogdan kaçınması sebebiyle reddedilmiştir. Bizler, emekçilerin haklarını korumak için kararlılıkla duruyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Sendika, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğuna vurgu yaparak, “Sendikalı olmak Anayasal bir haktır ve bizler bu haklarımızı elde edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.” açıklamasında bulundu.