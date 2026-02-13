Recep DAL

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan YENİDÜZEN’e konuştu, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuda örgütlü 5 sendikanın ocak ayından bu yana başlattığı “Yolsuzluğa, yoksullağa ve yok oluşa hayır” sloganıyla başlattığı eylemlerin hükümet istifa edene kadar süreceğini vurgulayan Bengihan, mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

“Demokratik eylem hakkımızı hukuksuzlukların yaşandığı her alana yansıttık” ifadelerini kullanan Bengihan, bundan sonraki süreçte sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle birlikte hareket ederek mücadeleyi büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mücadelenin siyasi destekle güçleneceğine dikkat çeken Bengihan, “Siyasi bacağı olmayan mücadele başarıya ulaşamaz” dedi. Sokakta verilen mücadelenin hukuk zemininde de sürdürüleceğini belirten Bengihan, UBP-YDP-DP Hükümetinin antidemokratik uygulamalarına karşı hem eylem hem de dava yoluyla karşı duracaklarını kaydetti.

Ektam’daki sürece de değinen Bengihan, “Ektam emekçilerinin mücadelesi takdire şayan” ifadelerini kullandı. Sendikalaştıkları için işten çıkarılmak istenen işçilerin direnişinin örnek olduğunu belirten Bengihan, Çalışma Bakanı’nın açıklamalarına işaret ederek, “Çalışma Bakanı Hasipoğlu’nun sözlerinin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Bengihan, “Süreç emekçilerin lehine sonuçlanana kadar Ektam ürünlerini boykot ediyoruz” dedi. Emekçilerin yalnız olmadığını belirten Bengihan, özel sektör açısından bu mücadelenin önemli bir sınav olduğunu söyledi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına da değinen Bengihan, “Başbakan Üstel’e en yakın bürokratların yolsuzlukla anılması tesadüf değil” dedi. “Başbakan Üstel’in rüşvet olaylarından haberi olmaması mümkün değil. Bu bürokratlar Üstel’den habersiz kahve bile içemezler” diyen Bengihan, bu tablonun son derece “manidar” olduğunu ifade etti.

“Eylemlilik süreci hükümet istifa edene kadar sürecek”

KİEF ve KTAMS Başkanı Bengihan, kamuda yetkili beş sendikanın Ocak ayından itibaren yolsuzluk, yoksulluk ve yok oluşa karşı başlattığı eylemlilik sürecinin, UBP-DP-YDP Hükümeti istifa edene kadar devam edeceğini vurguladı.

Belirlenen noktalardan yürüyerek mücadele ateşini hükümet ortaklarının başında olduğu bakanlıklarda yaktıklarını hatırlatan Bengihan, gerekli protestoları ortaya koyduklarını söyledi. Toplumsal olaylara da duyarlılık gösterdiklerini kaydeden Bengihan, bu kapsamda yapılan eylem ve basın açıklamalarına katılım sağladıklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in, sahte diplomadan yargılanan UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun dosyasında isminin geçmesiyle ilgili de tepkilerini ortaya koyduklarını belirten Bengihan, ülkenin fiber altyapısının Türk Telekom’a devrini içeren Fiber Optik Protokolü’ne karşı Tel-Sen’in gerçekleştirdiği eylemlere de dayanışma gösterdiklerini söyledi.

Bengihan, ifade özgürlüğü açısından ciddi tehlike taşıdığına dikkat çekilen Ceza Yasası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı gazeteciler ve basın örgütlerinin yürüttüğü mücadelede de yanlarında olduklarını vurguladı.

“Demokratik eylem hakkımızı hukuksuzlukların yaşandığı her alana yansıttık”

Demokratik eylem haklarını, haksızlık ve hukuksuzlukların yaşandığı her alana yansıttıklarına dikkat çeken Bengihan, bu duruşun süreceğini kaydetti.

Bundan sonraki süreçte diğer sivil toplum örgütleri ve siyasi partileri de yanlarına alarak mücadele ateşini büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Bengihan, amaçlarının daha etkili ve büyük çaplı eylemler gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

“Siyasi bacağı olmayan mücadele başarıya ulaşamaz”

“Özellikle eylemlerin siyasi bacağı bizim için çok önemli. Çünkü siyasi bacağı eksik olan bir mücadele başarıya ulaşamaz” ifadelerini kullanan Bengihan, hükümette olmayan ve ülke için sorumluluk üstlenen siyasi partilerin desteğinin eylemleri daha güçlü kılacağını söyledi.

Yeni kurulacak hükümetin mevcut durumdan daha iyi bir noktaya taşıması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerine burgu yapan Bengihan, sokakta mücadelenin devam edeceğini, idarenin aldığı hukuka aykırı ve yanlış kararları da mahkemeye taşıyacaklarını kaydetti.

Hükümetin antidemokratik ve Anayasa’ya aykırı uygulamaları alışkanlık haline getirdiğine dikkat çeken Bengihan, “Birçok alanda hükümete karşı onurlu bir mücadele veriyoruz” dedi.

“Ektam emekçilerinin mücadelesi takdire şayan”

Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışan emekçilerin, Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’na üye oldukları ve Toplu İş Sözleşmesi imzalamak istedikleri gerekçesiyle, “ekonomik sebepler” ileri sürülerek 39 çalışanın işten çıkarılmak istenmesine karşı başlatılan eyleme destek verdiklerini ifade eden Bengihan, Ektam emekçilerinin mücadelesinin takdire şayan ve onurlu olduğunu söyledi.

Bu mücadelenin örnek teşkil edeceğini ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacağını belirten Bengihan, “Ektam işçileri bedel ödemeyi göze alarak sendikalaşma, örgütlenme ve TİS imzalama hakkını ısrarla savunuyor” ifadelerini kullandı.

Ektam patronlarının Anayasa, İş Yasası ve Sendikalar Yasası’na aykırı girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Bengihan, grev yapılan iş yerine grevi kırıcı bir hamleyle başka yerden işçi getirmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bengihan, “Bu girişime emekçilerle birlikte izin vermedik” diye konuştu.

“Çalışma Bakanı Hasipoğlu’nun sözlerinin takipçisi olacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun arabuluculuk görevini üstlendiklerini ve her iki tarafı da mağdur etmeden süreci çözme gayreti içinde olduklarını açıkladığını anımsatan Bengihan, “Bu sözlerin takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.

“KTAMS olarak Ektam emekçilerinin maddi ve manevi yanındayız” diyen Bengihan, bu mücadelenin devrim niteliğinde olduğunu belirterek, özel sektörün sendikalaşma adına önemli bir sınav verdiğini vurguladı.

“Süreç emekçilerin lehine sonuçlana kadar Ektam ürünlerini boykot ediyoruz”

Yaşanan süreç emekçilerin lehine sonuçlanıncaya kadar Ektam ürünlerini boykot ettiklerini anımsatan Bengihan, Ektam patronlarının emekçilerin yalnız olmadığını bilmesi gerektiğini ifade etti. Bengihan, “İşçiler olmadan işveren olunamaz. Sahip oldukları varlığın büyük bölümünü emekçilere borçlular” dedi.

Bazı bürokratların yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karışmasının kamu kurum ve kuruluşlarına olan güveni olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bengihan, kurumların güvenilirliğinin her geçen gün azaldığını söyledi. Bengihan, “Bu kurumlardan hizmet bekleyen halkımız da mağdur oluyor” dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının algılarda sıradanlaştırıldığını vurgulayan Bengihan, “Sanki tüm bürokratlar rüşvet almadan iş yapmıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor” dedi. Bunun doğru olmadığını ifade eden Bengihan, düzgün, görevini layıkıyla yapan ve liyakatli bürokratların da bulunduğunu kaydetti.

“Başbakan Üstel’e en yakın bürokratların yolsuzlukla anılması tesadüf değil”

Başbakan Ünal Üstel’e en yakın bürokratların bu olaylarla anılmasının tesadüf olamayacağına dikkat çeken Bengihan, bu bürokratların Başbakan’ın haberi olmadan hareket edemeyeceğini vurguladı.

“Bu bürokratlar, Başbakan Üstel’in haberi olmadan kahve bile içemez” diyen Bengihan, yaptıkları birçok görüşmede kendilerine, “Ünal abinin haberi olmadan karar üretemeyiz” denildiğini aktardı. Bengihan, bu durumda yolsuzluk ve rüşvet olaylarından Başbakan’ın haberi olmamasının mümkün görünmediğini yineleyerek, bunun son derece “manidar” olduğunu vurguladı.