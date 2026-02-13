“Ektam’daki süreç hukuk devleti açısından ciddi bir sınamadır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, konunun sıradan bir iş yeri anlaşmazlığı olmadığını belirterek, yaşananların anayasal düzen, sendikal haklar ve hukuk devleti ilkesi açısından önemli bir sınamaya dönüştüğünü ifade etti.

Akansoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Hasipoğlu’nun sendikalaşma hakkının Anayasa ile güvence altında olduğuna ve özel sektörde sendika faaliyetlerinin mümkün olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlatarak, işçilerin imzasıyla verilen sendikal yetkinin geçerli olduğunu ve bu yetki sürdüğü sürece muhatabın sendika olması gerektiğinin Bakan tarafından da dile getirildiğini kaydetti.

Buna karşın Uzlaşı Kurulu toplantısına işverenin katılmadığını, toplu iş sözleşmesi masasına oturulmadığını ve bazı işçilerin işten durdurulduğunu vurgulayan Akansoy, hükümetin bu gelişmeler karşısında somut adım atmadığını ifade etti.

Sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının tartışmaya açık olmadığını belirten Akansoy, hükümetin görevinin hukuk dışı uygulamalara karşı müdahale etmek olduğunu ifade etti. Uzlaşı çağrılarının tek başına yeterli olmadığını kaydeden Akansoy, masaya oturulmaması durumunda siyasi sorumluluğun hükümete ait olacağını belirtti.

Akansoy, Ektam çalışanlarının anayasal haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, hükümeti toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılması ve çalışma barışının sağlanması için somut adım atmaya çağırdı.