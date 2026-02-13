“Kamu Hekim Yasası sistemin ayağa kalkmasının anahtarıdır”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen son görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, sendikanın temel amacının hekimlerin haklarını korurken halkın nitelikli ve sürdürülebilir kamu sağlığı hizmetine erişimini güvence altına almak olduğunu vurguladı.

Gürkut, sendikanın çözümün ana aktörü ve yapıcı mimarı olma iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, kamuda tıkanma noktasına gelen sağlık hizmetlerinin önünü açmak adına sundukları çözüm önerileri ve teknik vizyon çerçevesinde bir ilerleme zemini oluşturulduğunu kaydetti.

Hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin doğrudan halkın aldığı hizmetin kalitesine yansıyacağını ifade eden Gürkut, mesleki itibarı koruyacak Kamu Hekim Yasası’nın yalnızca hekimler için değil, sağlık sisteminin bütünü için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

1 Nisan 2026 hedefi

Açıklamada, 1 Nisan 2026 itibarıyla yasa çalışmasının teknik kurul aşamasına gelmesi ve yasama yılı sonuna kadar yürürlüğe girmesi yönündeki kararlılık da yinelendi. Gürkut, belirlenen takvimin sendika tarafından günlük olarak takip edileceğini belirtti.

“Eksik kadrolar kırmızı çizgimiz”

Kamudaki hekim eksikliğinin giderilmesi ve münhallerin ivedilikle açılmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Gürkut, hizmetin sürekliliğinin yalnızca hekimlerin özverisine değil, devletin liyakatli istihdam politikasına bağlı olduğunu ifade etti.

Yerinden yönetim ve demokratik katılımın önemine de dikkat çekilen açıklamada, hastane hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde çalışanların yer aldığı yasal yönetim kurullarının aktif biçimde çalıştırılması gerektiği belirtildi.

“Takvimin aksatılması eylemliliğin devamına neden olur”

Halkın sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin hem sendikanın yürüttüğü yapıcı diyalog sürecine hem de Bakanlığın eksikleri giderme noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulayan Gürkut, ameliyat ve poliklinik hizmetlerinin tam kapasiteyle devreye girmesinin bu sürecin sağlıklı işlemesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, sürecin her adımında şeffaf ve kararlı duruşlarından taviz vermeyeceklerini belirterek, takvimin aksatılması halinde eylemliliğin devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.