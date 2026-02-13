CTP Kadın Örgütü Haspolat Ocak Kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Haspolat Ocak Kongresi Haspolat’ta yoğun katılımla gerçekleşti. Kongre divanın oluşturulmasıyla başladı; Divan Başkanlığını Öykü Akcan üstlenirken divan sekreterliklerini Dilber Törer ve Serife Demir yürüttü.

Kongreye CTP Parti Başkanı Sıla Usar Incirli, CTP Merkez Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Parti Meclisi üyeleri, LTB meclis üyeleri, Kadın Orgütü Lefkoşa Ilçesi Yönetim Kurulu Uyeleri ve Haspolat bölgesinden çok sayıda partili ile yurttaş katıldı.

Yapılan seçim sonucunda Kadın Ocak Örgütü Yönetim Kurulu; Başkan Güllü Törer ile birlikte Fatma İğrek, Aysel Yeşilyurt, Ezel Törer ve Seval Aydın’dan oluştu.

Kongrede CTP Parti Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Merkez Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya ile CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü Başkanı Alev Şensoy birer konuşma yaptı. Parti Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasında ülkede yaşanan yolsuzluklar, usulsüzlükler ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddialarına dikkat çekerek şeffaflık, denetim ve hesap verebilirliğin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Temiz siyaset anlayışının kurumsallaşması gerektiğini belirten İncirli, halkın kaynaklarını korumanın siyasi sorumluluk olduğunu ifade etti ve bu konularda kararlı bir mücadele yürüteceklerini söyledi. İncirli ayrıca konuşmasının ardından kongreye katılan yurttaşların sorularını da yanıtlayarak güncel gelişmelere ve parti politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğuş Derya ise konuşmasında partinin sosyal politikalar yaklaşımını ayrıntılı biçimde ele alarak bakım emeği, sosyal destek mekanizmaları, kadınların çalışma yaşamındaki güvencesizlikleri ve kamusal hizmetlere erişim konularına değindi. Sosyal politikanın bir yardım değil hak meselesi olduğunu vurgulayan Derya, kadınların, çocukların, yaşlıların ve kırılgan grupların korunması için kamunun daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Yerelden örgütlenmenin ve kadın dayanışmasının sosyal politikaların hayata geçmesinde belirleyici olduğunu belirten Derya, kadın örgütlenmesinin büyümesinin toplumsal dönüşüm açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

Alev Şensoy ise konuşmasında kadın örgütlenmesinin gücüne, Haspolat’ın emek ve dayanışma kültürüne dikkat çekerek kadınların yan yana geldikçe güçlendiğini, örgütlü kötülüğe karşı örgütlü iyiliği büyütmeye ve asla yalnız yürümemeye kararlı olduklarını ifade etti.