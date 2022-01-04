'Ekonomiye müdahale, kamuda reform...'

Meltem SONAY

Genel Seçim’e sayılı gün kaldı, yarış hızlandı. Milletvekili adayları ‘farklı bakış’ açılarını YENİDÜZEN’le paylaştı. YENİDÜZEN, adayların farklı bakış açılarını 5 soruyla sizler için yansıtıyor.

SORULAR

1 Sizce ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz nedir?

2 Ekonominin kurtuluş reçetesini yazmaya nereden başlarsınız?

3 Euro mu, Türk Lirası mı… Peki nasıl?

4 Federal çözüm mü, yoksa KKTC’yi tanıtmak mı?

5 TC-KKTC ilişkileri hangi zeminde olmalı?

KİMDİR?

DEVRİM BARÇIN:

2005’te İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Lefke Avrupa Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Şu an Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Hukuk Doktorası’na devam ediyor. Kıbrıslı Gençlik Platformu’nun kuruluşunda yer aldı ve başkanlık yaptı. Kıbrıs İktisat Bankası’nda çalıştı. 2007’de kamuya girdi. KTAMS’ta Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Şu an finans alanında faaliyet yürüten Memurlar Kooperatifi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

AYTAÇ ALİ BAKLACI:

ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunu olan Aytaç Ali Baklacı, İstanbul ve Ankara'daki mimarlık ve inşaat alanındaki tecrübelerinden sonra; ülkesinde inşaat ve proje alanında farklı projelerde çalışmış olup; son 15 yıldır Lefkoşa'daki kendi mimarlık ofisinde tasarım, proje, inşaat kontrol, danışmanlık hizmetleri vermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikalı Uzman olarak inşaat sektöründe raporlama ve kontrol yapmaktadır. Ersan Saner'in yasal olarak KKTC'de tasarlanması gereken muhtelif projeleri ülke dışından getirme çabalarına karşı çıkmış olup; KTMMOB Disiplin Kurulu'na sevki için mimar ve mühendis arkadaşlarıyla birlikte imza kampanyasında ön saflarda yer almıştır.

SORULAR:

CTP Milletvekili Adayı Devrim Barçın:

“TC-KKTC ilişkisi emir veren ve emir alan ilişkisinden çıkmalıdır”

- “Bence ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz ekonomi yönetimidir. Çünkü tüm sorunlarımızın temelinde, yürütülen yanlış ekonomi politikaları yer almaktadır.

Ayrıca çalışma hayatı bakımından da özellikle özel sektör çalışanları açısından ciddi sorunlar bulunmakta olup bu sorunların çözümü adına yasal düzenlemeler yapılması da çok büyük önem arz etmektedir”.

- “Öncelikle sağlıklı verilerin bilimsel temelde toparlanıp durum değerlendirmesi yapmaktan başlarım. Çünkü ekonomi alanında ortaya koyacağınız politikalar her ne olursa olsun, bilimsel temelden yani veriden yoksun olursa o politikaların karşılık bulması da o kadar imkânsız olur.”

- “Euro’ya endeksli kâğıt ve madeni para olarak Türk Lirası kullanımı.

Ülkemizdeki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının dövize endeksli Türk Lirası olduğu bir ekonomik yapıda ücretlerin de dövize endeksli olması gerekmektedir.

Bu uygulamanın yapılması ile ancak halkın alım gücü korunabilecektir. Diğer tüm uygulamalarda ücretler ne olursa olsun şu anki TL’deki değer kaybına binaen haklımızın alım gücü korunamayacaktır.”

- “Hem Uluslararası tanınmışlık hem de AB içerisinde adaletli bir sistem için tabii ki Federal Çözüm.”

- “TC-KKTC ilişkisi emir veren ve emir alan ilişkisinden çıkmalıdır. Bunun içinde kendi ayaklarımız üzerinde duran ekonomiyi yaratmamız büyük önem arz etmektedir. Temel hedef kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratarak kendi kendimizi yönetmektedir.

İşte bunu başardığımız zaman TC-KKTC ilişkileri de eşitler düzeyde bir ilişki haline gelecektir.”

TDP Lefkoşa Milletvekili Adayı Aytaç Ali BAKLACI:

"Her şeyimiz plansız ve programsızdır”

-“Ülkemizde yaşanan sorunların merkezinde vatandaşın sosyal haklarının genel anlamda ihlal edildiği gerçeği vardır. Sağlık ve eğitimdeki katı piyasa kurallarına endekslenmiş yaşam biçimi sebebiyle; insanımız anayasal hak olan gerekli hizmetleri alamamaktadır. Ekonomik dengelerin giderek daha da bozulduğu bugünkü durumda; piyasadaki temel tüketim maddelerindeki fiyat kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır. Kamuda reform; vatandaşın kaliteli hizmet alması için yeniden masaya yatırılmalıdır".

-“Ülkemizdeki kayıt dışı ekonomi düzenlenmeli ve bununla ilgili adil vergilendirme reformu acilen hayata geçirilmelidir. Vatandaşın temel ihtiyaç maddelerini bile satın almakta zorlandığı bu dönemde; gümrüklerde fon, vergi, stopaj ve kdv uygulamalarında düzenleme yapılması; mal ve malzeme satış noktalarının devlet tarafından daimi kontolü kaçınılmazdır. Önümüzdeki günlerde sosyal patlamalara gebe olan mevcut ekonomik vaziyet ivedilikle kontrol altına alınmalıdır".

-“Üretimin en alt sıralarda olduğu ve devlet tarafından önemsenmediği bir ülkede para biriminin ne olduğunun konuşulması yersizdir. Üretmeyen, ihraç yapmayan, kendini pazarlayamayan bir ekonomi her durumda sınıfta kalacaktır. Euro'ya geçişi düşünürken ekonominin tek boyutuyla değerlendirildiği kanaatindeyim. Diğer taraftan TC'den gelecek olan turist ve bugün Rum komşularımızın yaptığı alışverişlerle alakalı dengeler çok iyi değerlendirilmelidir. Euro maaş için euro ekonomik gelir kaynağı ekonomiye kazandırılmadıkça; Euro konuşmak hayalde kalacaktır.”

-“İster Federal çözüm isterse KKTC'yi tanıtmak yolunda ilerleyelim, mevcut yapı sürdürülemez. Mevcut durumumuzu analiz edip; dengede bir Federal çözüm için her türlü plan ve eylemi yapmadan girişeceğimiz herhangi bir ortaklık sağlıksız olacaktır. Hedeflerimize ulaşmak için yapmamız gereken pekçok ev ödevi bizi beklemektedir. Ekonomide ve diğer sahalardaki planlamanın mevcut olmadığı her durum; giderek daha da büyüyen sorunlar yumağını karşımız çıkaracaktır. ".

-"Konu sadece TC değildir. Rum Kesimi'nin bizi yok saydığı bu düzende tek başına TC ile olan ilişkileri teraziye koyup değerlendirmeye çalışmak olaylara yüzeysel bakmakla eşdeğerdir. Yanlış ve plansız yönetim şekliyle ortaya çıkan sonucu iyileştirmedikçe saygınlık beklememiz sadece lafta kalacaktır. TC veya Rum Kesimi ile mevcut ilişkilerden önce kendi iç yapımızdaki ilişkilerin ne derecede sağlıklı ve saygın olduğunu bir gözden geçirmekte fayda vardır. Kalite ve içteki yapısal dönüşüm elzemdir".