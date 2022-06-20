Ekonomik Örgütler’den geçişleri iyileştirmek için protokol

Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu arasında Kıbrıs adasındaki geçiş noktalarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Ülke içerisinde araç ve yaya geçişlerinde yaşanılan sıkışıklığı gidermeye yönelik başlatılan çalışmalar için Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) sorumluluk üstleniyor.



Kontrol noktalarındaki ( checkpoint) hizmetlerin çağdaş ölçülere uygun olarak yönetilmesi ve sürdürülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, protokol imzalanmadan önce yaptığı açıklamada, çağrılarına hızlı cevap veren ve hızlı çalışma başlatan Ekonomik Örgütler Platformu’na teşekkür etti.

Kontrol noktalarına yönelik oluşturulan Meclis Komitesi’nin başına, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı döneminde bu konuda çalışma başlatan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın getirildiğini, Komite ve Ekonomik Örütler Platformu arasında kısa zamanda güzel bir çalışma yaptığını anlatan Başbakan Üstel, devlet-özel sektör dayanışmasının güzel bir örneğinin ortaya çıktığını söyledi.

Dt. Üstel, Komite üyeleri ile barikatlardaki geçiş noktalarına yaptığı ziyaretlerde eksiklileri yerinde tespit ettiklerini ifade ederek, herkesin beklentisinin, geçişleri rahatlamak olduğunu kaydetti.

Ekonomik Örgütler Platformu heyeti adına konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de, Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan dört birlik olarak böyle bir iyileştirmenin içerisinde yer alarak, taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

Çağıner, “Çok kısa süre içerisinde öncelikle teknolojik sıkıntıları çözüp, sonra da görsel anlamda iyileştirmeleri ve daha fazla ve daha rahat hizmet verebilecek kara sınır kapıları oluşturmak için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Fiziksel yapılandırmalar nedeniyle Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin başı çektiğini, diğer birliklerin de vizyonlarını ortaya koyacağını ifade eden Çağıner, kısa sürede ülkeye yakışır şekilde geçişlerin düzenleneceğini söyledi.

Protokole, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tugay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası As Başkanı Mustafa Ersözlü, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner imza koydu.