Ekonomik Örgütler Platformu sözcülüğünü Dimağ Çağıner yapacak

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) dönem sözcülüğü el değiştirdi. EÖP’ü oluşturan örgüt başkanlarının altı aylık sürelerle üstlendikleri sözcülük görevi, 2022 yılının ilk yarısında, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner tarafından yürütülecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan EÖP’ün Dönem Sözcüsü, platformun çalışmalarını ve ilişkilerini koordine etmek sorumluluğunu taşıyor.

Ekonomik Örgütler Platformu, erken genel seçim sonrasında ve Covid-19 salgının ekonomide büyük sorunlar yarattığı bir ortamda başta KKTC hükümetleri olmak üzere diğer toplumsal güçlerle birlikte daha etkili bir yönetim ve verimli toplumsal yaşam oluşturulması için mücadele ediyor.