“Ekim'den önce üçlü görüşme beklenmiyor”
Kıbrıs sorununa ilişkin üçlü bir görüşmenin, Ekim ayından önce gerçekleşmesinin beklemediği iddia edildi.
Kıbrıs sorununa ilişkin üçlü bir görüşmenin, Ekim ayından önce gerçekleşmesinin beklemediği iddia edildi.
Cyprus Mail gazetesi, diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kıbrıs sorununa ilişkin New York'ta üçlü bir toplantının ekim ayından önce gerçekleşmesinin beklemediğini yazdı.
Haberde, "Aynı kaynaklar, üçlü görüşmenin muhtemel nihai tarihinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM zirvesinde iki liderle ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin ardından belirleneceğini belirtti" denildi.
Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, düzenlediği basın toplantısında, Guterres'in Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafı arasında müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak ortak bir zemin bulma çabalarına destek verdiğini ifade etmişti.