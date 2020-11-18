Ehliyetsiz sürücü refüje çıktı, yayaya çarptı

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde kaza yapan araç sürücüsü zanlı Eric Idemudia tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, 17 Kasım akşamı LT 364 plakalı salon araç ile sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Eric Idemudıa’nın, direksiyon hamiyetini kaybedip solun sağındaki orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde ilerleyip o esnada Gönyeli çemberini Güney istikametine doğru yaya olarak yürüyen Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Ahmet Demir’ e çarptığını aktardı.

Polis, kaza sonucu hafif yaralanan yaya Ahmet Demir’in kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından aynı gün taburcu olduğunu belirtti. Polis, kazada LT 364 plakalı araca 20 bin TL tahmini hasar oluştuğunu ve LT 364 plakalı araç sürücüsü Eric Idemudıa’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının iki ay önce ehliyetsiz araç sürmekten rapor edildiğini ve 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.