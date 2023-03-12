Ehliyetsiz araç kullandı, kaza yaptı

Dilekkaya'da dün akşam ehliyetsiz araç kullanan 18 yaşındaki Serkan Tono kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Dilekkaya'da dün akşam 22.30 sıralarında sürüş ehliyeti olmadan ve araç sigortasının kendisini kapsamadığı 18 yaşındaki Serkan Tono, yönetimindeki DL 149 plakalı araç ile güney istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan kaldırıma ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Serkan Tono, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.