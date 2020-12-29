"EĞLENCE SEKTÖRÜ" EYLEMDE

"Eğlence Sektörü İnisiyatifi" ismi altında bir araya gelen bar, kafe ve restoran sahipleri ve çalışanları Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından açıklanan son kararlara tepki göstermek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Eylemciler, başbakanlık önüne gidiyor.