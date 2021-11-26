Eğitimde COVID-19 tablosu: Bir haftada 416 öğrenci, 50 öğretmen, 12 personel pozitif

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel COVID-19 verilerini açıkladı, 20-26 Kasım tarihleri arasında toplamda 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personelin COVID-19 olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre 877 öğrenci, 94 öğretmen 22 personel de temaslı.

Resmi verilere göre; COVID-19 testi pozitif çıkan öğrencilerin 213’ü ilköğretim, 203’ü ise ortaöğretimde…

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 0.81.