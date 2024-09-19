"Eğitim:0 - Kurultay:1"
CTP Gençlik Örgütü, kamu okullarının "UBP Kurultayı" hesabı kapsamında 1 hafta geç açılması yönünde karar üretilmesini protesto etti.
A+A-
CTP Gençlik Örgütü, kamu okullarının "UBP Kurultayı" hesabı kapsamında 1 hafta geç açılması yönünde karar üretilmesini protesto etti.
Örgüt, ada yarısının pek çok farklı noktasına sloganların yazılı olduğu bez parçalar astı. Elde edilen bilgilere göre eylem gece yarısı gerçekleşti.
Bu haber toplam 1154 defa okunmuştur
Etiketler : ctp, CTP Gençlik Örgütü