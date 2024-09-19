"Eğitim:0 - Kurultay:1"

CTP Gençlik Örgütü, kamu okullarının "UBP Kurultayı" hesabı kapsamında 1 hafta geç açılması yönünde karar üretilmesini protesto etti.

Örgüt, ada yarısının pek çok farklı noktasına sloganların yazılı olduğu bez parçalar astı. Elde edilen bilgilere göre eylem gece yarısı gerçekleşti.