“Eğitim tam anlamıyla kaosa sürüklendi”

Meclis Genel Kurulu toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor.

Görüşmede söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, eğitimin tam anlamıyla kaosa sürüklendiğini söyleyerek, Bakan Amcaoğlu’nun pazartesi eğitimin yüz yüze geçtiğini ancak bu sabah yüz yüze eğitimin duracağını ve online eğitime geçeceğini açıkladığını hatırlattı.

Cuma’dan Salıyı öngöremeyen bakanın dahil olduğu hükümetin güven vermeyeceğini savunan Özdenefe, dün yüz yüze başlayan eğitime katılmayan öğrenci ve öğretmenlerin sayısının güvensizliği ortaya koyduğunu kaydetti.

Özdenefe, Eğitim Bakanlığı’na yüzde 12 civarında bir bütçe ayrıldığını eğitim bütçesinin desteklenmesinden yana olduklarını ifade ederek, bu tutarın içinde aksayan eğitim ve kayıplarla ilgili kalem olmadığını söyledi.

Geçici personel alımında niye ısrar edildiğini soran Özdenefe, eğitimin henüz dibe batmadığını sağduyuyla adım atılmazsa beterin beterinin yaşanacağını ileri sürdü.

Ülkedeki altyapının ve eğitim materyallerinin her zaman eksik olduğunu ancak malzemelerin pandemi döneminde daha da zor koşullarda sağlanır olduğunu belirten Özdenefe, sınıf sayıları normalde de çok olan okullarda eğitimin dönüşümlü yapılabildiğini teknolojinin yetersizliğinin de bir kez daha gün yüzüne çıktığını anlattı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını dile getiren Özdenefe, pandemi döneminde eğitimde özel, kamu, kırsal arasındaki farkların daha da derinleştiğine değinerek, online eğitime kazasız başlanmasını temenni etti.

Özdenefe, 11 aylık süreçte kamu okullarına online eğitim olanağı sağlamak için adım atılmadığını savunarak, hükümete bundan sonra neler yapmayı planladıklarını sordu.

Pandemi sürecinde dünya genelinde çocukların denetimsiz bırakılması nedeniyle bağımlılıkların arttığını dile getiren Özdenefe, bağımlılık konusuyla ilgili neler yapılmasının planlandığını bilmek istediğini söyledi.

Özdenefe, kaosun yüksek eğitime de taşındığını ve hatalı uygulamalarla bu sektöre de güvenin sarsıldığını savunarak, bu sektörlerin geliştirilmesi için neler planlandığını sordu.

EBA için 9 milyon TL verildiğini ancak 2021’de ne kadar verileceğinin bütçede yer almadığını belirten Özdenefe, bu programı kimlerin ne kadar kullandığını bilemediğini aldığı bilgilerin bu programın pilot uygulama olarak görüldüğünü anlattı.

Özdenefe, kimin kullandığının bilinmediği bir programa bu şekilde kaynak aktarılmasını anlayamadığını belirterek, yarından sonra kullanılacak mı diye sordu.

Eğitim sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Özdenefe, ülkenin genelinde olduğu gibi eğitim alanının da en büyük eksikliğin denetim olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili yaptıkları yasa çalışmasının ne noktada olduğunu soran Özdenefe, bütçe görüşmelerinin çok uzamaması ve çabuk tamamlanması için mutabakata varıldığını hatırlatarak, “belki iş yapar toplumun önünü açarsınız diye” dedi.

4 yüz bin TL ayrılan uzaktan eğitim bütçesinin ne kadar işlevsel olacağını soran Özdenefe, bu bütçeye bakarak eğitimdeki kayıpların devam edeceğini görebildiğini söyledi, hükümetin de eğitimdeki eksiklikleri giderme yoluna girmesi için bir kriz masası oluşturulmasını önerdi.