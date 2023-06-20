Eğitim için kuzeye geldi, güneyde tutuklandı

Eğitim için Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Kamerunlu kadının, Kıbrıs'ın güneyinde tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi bahse konu Kamerunlunun, 15 Eylül 2022’de öğrenim için Kıbrıs'ın kuzeyine geldiği, 18 Eylül 2022’de ise adanın güneyine yasa dışı yollardan geçiş yapmak suçundan “Athienu’”da (Kiracıköy) tutuklandığını yazdı.

Kamerunlunun, 9 aydır güneyde hapis olduğunu ve sınır dışı edilme aşamasında olduğunu yazan gazete, Kamerunlunun serbest bırakılması yönünde mahkeme kararı alındığını belirtti.

Kamerunlunun, "yanlışlıkla Athienu (Kiracıköy) bölgesinde bulunduğu" yönünde savunma yaptığını yazan gazete, ilgili kararda “gözaltı emri çıkarma kararına ilişkin özensizliği gösteren ilgili makamların ardı ardına yaptığı hatalar ve eksikliklerden” bahsedildiğini belirtti.