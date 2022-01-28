Eğitim Bakanlığı: Bir haftada 828 öğrenci, 105 öğretmen, 18 personel pozitif!
Eğitim Bakanlığı 16-28 Ocak tarihlerinde okullarda 828 öğrenci, 105 öğretmen, 18 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Eğitim Bakanlığı 16-28 Ocak tarihlerinde okullarda 828 öğrenci, 105 öğretmen, 18 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 1215 öğrenci, 57 öğretmen, 6 personelin de temaslı olduğu verilere yansıdı.
48’i ilköğretimde olmak üzere toplam 49 sınıf da kapandı. 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 1.61.
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